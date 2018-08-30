坑洞填補　高市工務局動員1,500人次救災

連日豪雨不斷，高雄市各區路面經過長時間之泡水及沖刷後因而產生坑洞，再經車輛反覆碾壓，坑洞迅速擴大，尤其高雄工業區密集，又遭重車碾壓，承載耐受力不足，造成多處坑洞；高市工務局表示，豪雨期間相關人員全天候值班待命，已動員人力1,500人次、機具800車次救災，安排白天30個工班、夜間10個工班，在雨緩之後立即出動搶修路面，為了加速道路復原，將日夜趕工，並增派人力機具修復路面品質，目前暫時以冷料進行臨時填補，後以熱料全面補強維護，以保障行車安全。

另針對重車碾壓路段如金福路、擴建路、南星路，將進行路基改善，並以改質瀝青添加轉爐石等新材料進行鋪設，以降低車轍、提升耐久性。工業區周邊重載交通道路申挖，則採改質3型以刨除10公分鋪設10公分復舊；交通運量高的路段將進行路基檢測補強及全面刨除重鋪，以回復路面品質。