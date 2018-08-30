坑洞填補　高市工務局動員1,500人次救災

連日豪雨不斷，高雄市各區路面經過長時間之泡水及沖刷後因而產生坑洞，再經車輛反覆碾壓，坑洞迅速擴大，尤其高雄工業區密集，又遭重車碾壓，承載耐受力不足，造成多處坑洞；高市工務局表示，豪雨期間相關人員全天候值班待命，已動員人力1,500人次、機具800車次救災，安排白天30個工班、夜間10個工班，在雨緩之後立即出動搶修路面，為了加速道路復原，將日夜趕工，並增派人力機具修復路面品質，目前暫時以冷料進行臨時填補，後以熱料全面補強維護，以保障行車安全。
另針對重車碾壓路段如金福路、擴建路、南星路，將進行路基改善，並以改質瀝青添加轉爐石等新材料進行鋪設，以降低車轍、提升耐久性。工業區周邊重載交通道路申挖，則採改質3型以刨除10公分鋪設10公分復舊；交通運量高的路段將進行路基檢測補強及全面刨除重鋪，以回復路面品質。
代理市長許立明說，連日大雨的確造成多處坑路，全市約有5,000個坑洞，工務局已於8月23日起冒著大雨和交通危險進場補修，雨後道路坑洞及坍塌復原、環境清潔是首要之務，他要求在3天內填平主要道路、7天之內填補次要道路坑洞，9月底前完成全路段臨鋪，若在天候許可的狀況下，主要道路將於9月開始全面刨除重鋪。
許立明進一步表示，全面重鋪的路段包括中山路、民族路、鼎山路、鼓山路、大中路等主要道路，將配合新的、堅固的材料重新鋪設，希望打造平坦、安全、舒服回家的路。至於和平和一心路坑洞，初步查明是自來水管及雨水箱涵漏水導致路基沖刷，已初步完成水管修補，並要求今天完成路面復舊，2天內開放通行。