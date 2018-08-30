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豪雨過後　台南市防疫總動員　孳清不停歇

記者陳聖璋/台南報導2018/08/30 18:36
▲衛生局監測人員雨中查獲陽性孳生源(圖/台南市衛生局提供)
▲衛生局監測人員雨中查獲陽性孳生源(圖/台南市衛生局提供)

豪雨過後，社區環境中的容器積水持續增加，易成為孑孓孳生的溫床。為防止登革熱疫情昇溫，台南衛生局各區監測人員冒雨巡查孳清，清除廢容器，經統計8月27至29日3天，於社區環境清除6,085個積水容器及134處高風險列管點，其中441個容器已孳生病媒蚊幼蟲。

衛生局呼籲，即使大雨期間，孳生源清除仍不可掉以輕心，須全體市民一起配合，環境消毒，整理家園。

依據疾管署資料表示，今年截至8月29日，國內共計55例登革熱本土病例，分別為台中市25例、新北市22例、高雄市3例、臺北市及嘉義縣各2例、桃園市1例。臺南市政府登革熱防治中心籲請民眾於降雨停歇後，立即「巡、倒、清、刷」，澈底清除家戶內外積水容器，例如: 水桶、鐵鋁罐、帆布、廢輪胎、寶特瓶、盆栽墊盤等。

▲監測人員加強稽查。(圖/台南市衛生局提供)

衛生局請民眾且勿隨意丟棄瓶瓶罐罐容器，並檢視家中或大樓地下室有無積水、天溝有無阻塞情形，才能避免因容器積水導致孳生病媒蚊，「小小的積水瓶蓋就足以讓埃及斑蚊和白線斑蚊產卵」。因此，民眾自主檢查孳生源清理，才是最有效的防疫方式。

登熱防治中心呼籲雨後48小時為登革熱黃金孳清期，請民眾務必於雨後落實戶內（外）環境巡查與整頓，加強「巡、倒、清、刷」，以避免積水孳生病媒蚊。如出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛等疑似症狀，勿自行服藥，請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史，讓衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。

自民國106年6月26日起，針對查獲陽性孳生源者，一律依傳染病防治法第25、70條規定，處罰鍰新臺幣3,000～15,000元，無改善期。登革熱防治中心提醒市民，該公告今（107）年亦繼續適用，請市民不可輕忽。

 

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