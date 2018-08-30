飯店大環境嚴峻 國賓兩面向突圍

國賓表示，今年上半年來台人數雖年成長3.8%，以東南亞客群成長最多，年增高達18%，但以日籍、華籍旅客占大宗的國賓飯店並未受惠，加上飯店供給面變多、結婚對數減少，上半年婚宴收入年減約1成，整體大環境日趨嚴峻。

國賓飯店今天在證交所舉行業績說明會，國賓飯店累計今年上半年合併營收新台幣14.97億元，年減5.1%，主要來自客房、餐飲收入衰退，但整體服務人次增加，意味著平均單價下降，顯示市場競爭更為激烈，淨利1.73億元，年減10.5%，每股盈餘0.48元，低於去年同期的0.53元。

林興國今天受訪時更直言，今年大環境對台北飯店的衝擊恐怕會更大，因為需求與供給面起了大變化，雖然住房數量沒有減少，但平均房價下降，台北地區因為單價基期高，年減幅度恐會更高，業者勢必要有更彈性的房價來應戰，台北國賓平均房價年減約3%，下半年預估將維持平穩。

因應市場競爭，林興國表示，去年底至明年國賓陸續啟動ACUT、宴會廳、川菜廳的裝修計畫，明年4月將進行客房裝修，斥資估4億到5億元，因此保留資金做硬體設備改善，期間約2至3年，目標影響來客降至最低。

在餐飲宴會方面，林興國表示，整體而言，北中南餐飲營運各有消長，但宴會收入，尤以結婚喜宴為主的市場受到少子化衝擊不小，國賓已更新婚宴多媒體設備，並努力推升旺日容納桌數，預期喜宴營收年增幅度能在下半年度，尤其在年底時逆勢回升。

觀察今年上半年，台北國賓客房營收2.11億元，年減7.3%，餐飲營收4.92億元，年減逾6%；高雄國賓客房營收為1.27億元，年增1.2%，餐飲營收2.22億元，年減5.2%；新竹國賓客房營收1.09億元，年減2.1%，餐飲營收2.11億元，年增0.6%。

至於年金改革後是否對餐飲收入造成影響，林興國說，從數字端分析，目前影響不大。（編輯：郭萍英）1070830