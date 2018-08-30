NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈陽岱鋼代打建功 惜巨人遭廣島橫掃影／史都華目睹「世紀殺人懸案」遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

工讀生協助梓官門牌全面換新　女孩身手俐落

記者許高祥／高雄報導2018/08/30 19:41
▲工讀生協助梓官門牌全面換新深獲民眾好評。（圖／梓官戶所提供）
▲工讀生協助梓官門牌全面換新深獲民眾好評。（圖／梓官戶所提供）

由於暑期工讀陷阱多，高雄市政府從98年開始提供公部門工讀機會至今已邁入第10年頭，每年提供青年學子職前學習體驗為就業做準備，今年特別提供特定資格名額，讓獨立負擔家計子女、中低收入家庭及非自願失業勞工家庭子女等，賺取學費零用金減輕家庭負擔。

梓官戶政事務所主任黃國峰表示，暑假預定完成今年第二階段大舍、典寶、赤崁及赤西等4里門牌更換計3,779面，感謝工讀生不畏辛勞的付出，也感謝民政局經費補助，讓梓官區新式門牌的汰換工程能順利完成，預計108年9月可全區更新完畢，屆時民眾親友尋訪與郵件投遞更加方便，梓官區整體市容也更加整齊美觀。

高雄市政府為培養大專青年學生就業技能，建立正確職業觀念，為踏入職場做準備，今年暑期提供355個職場體驗機會，吸引大專青年1,057人報名，錄取率33.6%。由各局處所提供的工作主要是從事文書處理，協助資料彙整檔案歸類等。

梓官戶政事務所為解決轄內門牌格式及顏色混亂等問題，特提供協助更換門牌工作職缺，最辛苦也具挑戰性，錄取的5位工讀生中除一位男生外，其餘四位都是女生，讓戶所一度擔心女生無法勝任戶外酷熱粗重工作，然女工讀生個個的表現優異，不喊苦，扛梯、爬梯、貼門牌身手俐落樣樣行，深獲民眾好評，就讀高師大的工讀生小利表示，在講求男女平等的時代，男生可以做的事，女生一樣可以做的很好。 

關鍵字暑期工讀梓官戶所黃國峰
救災空檔　黃嫈珺登記參選縣議員毒嫌晝伏夜出　警攔截查獲毒品

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan