工讀生協助梓官門牌全面換新　女孩身手俐落

梓官戶政事務所主任黃國峰表示，暑假預定完成今年第二階段大舍、典寶、赤崁及赤西等4里門牌更換計3,779面，感謝工讀生不畏辛勞的付出，也感謝民政局經費補助，讓梓官區新式門牌的汰換工程能順利完成，預計108年9月可全區更新完畢，屆時民眾親友尋訪與郵件投遞更加方便，梓官區整體市容也更加整齊美觀。

由於暑期工讀陷阱多，高雄市政府從98年開始提供公部門工讀機會至今已邁入第10年頭，每年提供青年學子職前學習體驗為就業做準備，今年特別提供特定資格名額，讓獨立負擔家計子女、中低收入家庭及非自願失業勞工家庭子女等，賺取學費零用金減輕家庭負擔。

高雄市政府為培養大專青年學生就業技能，建立正確職業觀念，為踏入職場做準備，今年暑期提供355個職場體驗機會，吸引大專青年1,057人報名，錄取率33.6%。由各局處所提供的工作主要是從事文書處理，協助資料彙整檔案歸類等。

梓官戶政事務所為解決轄內門牌格式及顏色混亂等問題，特提供協助更換門牌工作職缺，最辛苦也具挑戰性，錄取的5位工讀生中除一位男生外，其餘四位都是女生，讓戶所一度擔心女生無法勝任戶外酷熱粗重工作，然女工讀生個個的表現優異，不喊苦，扛梯、爬梯、貼門牌身手俐落樣樣行，深獲民眾好評，就讀高師大的工讀生小利表示，在講求男女平等的時代，男生可以做的事，女生一樣可以做的很好。