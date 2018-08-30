不是大就好！iPhone X+無法推升銷售 蘋果多

蘋果 (AAPL-US) 2014 年推出 iPhone 6 Plus 時，全新的大尺寸 iPhone 引起銷售熱潮，讓平台進入「銷售超級循環」的新水準，但這樣的熱潮沒有穩定持續下去，4 年後更大尺寸的 iPhone X 推出後，卻未見需求激增的證據。

iPhone 6+ 是 5.5 吋，其前一代 (5S) 僅有 4 吋，對許多消費者來說， 6 + 的外觀尺寸和功能正好達到甜蜜點。

因為 X 擴大到 5.8 吋，而去年推出的 8 也有 5.5 吋，到底 6.3 吋或 6.5 吋的市場需求有多大？更別提 X + 的價位應該也是破 1000 美元的昂貴手機。