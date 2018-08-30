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不是大就好！iPhone X+無法推升銷售 蘋果多

鉅亨網2018/08/30 17:56
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蘋果 (AAPL-US) 2014 年推出 iPhone 6 Plus 時，全新的大尺寸 iPhone 引起銷售熱潮，讓平台進入「銷售超級循環」的新水準，但這樣的熱潮沒有穩定持續下去，4 年後更大尺寸的 iPhone X 推出後，卻未見需求激增的證據。

iPhone 6+ 是 5.5 吋，其前一代 (5S) 僅有 4 吋，對許多消費者來說， 6 + 的外觀尺寸和功能正好達到甜蜜點。

因為 X 擴大到 5.8 吋，而去年推出的 8 也有 5.5 吋，到底 6.3 吋或 6.5 吋的市場需求有多大？更別提 X + 的價位應該也是破 1000 美元的昂貴手機。

《Forbes》消費科技專欄作者 Ewan Spence 表示，去年推出的 X 不可能出現令人期待的 2 位數成長年率，一年後的 X + 又跟著 4 種不同外觀尺寸的機種同時銷售 (SE、8、8 + 和 X)，但 iPhone 搭載的新技術卻是高度受 Android 的啟發，蘋果死忠粉絲對新機種的熱情已經接近飽和。

這款尺寸可稱為「新型平板」的 iPhone 恐怕沒辦法推動銷售熱潮，但確定的是零售價一定會上升，創下蘋果史上最激進的利潤，以進行其「多利薄銷」策略，但市場分析認為，蘋果這種策略恐怕會一年比一年更難持續下去。

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