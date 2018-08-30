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中央社

中國官媒批評大學學生會 有如小官場

中央社2018/08/30 17:51
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北30日電）廣州中山大學學生會日前公布新一屆幹事任命名單，竟按中國大陸官場的層級架構，有「正部長級」、「副部長級」等。此事引來各界指摘，連中國官媒也刊文批評大學學生會，有如「小官場」。

廣州中山大學學生會官方微信公眾號7月19日發布「中山大學學生會2018—2019學年度幹部任命公告」，按照三個層級公示200多個學生幹部職務，其中在秘書機構和組成部門兩層級中，例如同屬辦公室副主任，還特別標明職位是「正部長級」、還是「副部長級」。

對於公告引發爭議，微信公眾號「中山大學學生會」7月20日發布消息，「在公告中，我們錯誤使用了級別的表述，對此深表歉意」。

香港01報導，新華社主辦的期刊「半月談」近日發表署名文章，再次砲轟有部分大學學生組織如同「小官場」，趨炎附勢、拉幫結派、講關係等不正之風盛行。

文章引述一名碩士畢業生許謙（化名）說，讀書時期的最大收獲，「就是學會了怎麼圓滑地搞關係」。他自己也是靠「打招呼」而獲准加入社團。在聚會吃飯時，此種情況更加明顯，「酒過三巡，大家稱兄道弟，動不動就說『好兄弟多照顧啊』」。

一所大學學生會副主席劉川（化名）表示，官場中的奢靡浪費在學生組織也會出現，部分學生會幹事熱衷於聚會飲酒，相關支出會透過「校園文化建設費」報銷，「跟公款吃喝一樣」。

報導指出，受訪的大部分學生幹事直言，大部分加入學生會或社團組織的人，目的只是要資歷及為日後「保研」（保送研究所）加分，背離為學生服務、為興趣的初衷。

「一個最典型的例子是，當不上部長、副主席的幹事，基本上大二、大三就走了」。要成為「領導」，不但要與委任老師、學生會主席親近，甚至關乎到有否「父幹」，「還有個男生，父親是某地官員，換屆選舉時，主席就直接安排他跨部門做了另一個部門的部長。」

裙帶關係在學生組織同樣重要，漂亮女學生會獲得優待，「跟主席談戀愛，保你升部長，長得好看也能升部長」。

文章引述多名大學教授、學生組織幹事表示，學生組織的「小官場」畸形文化已經萌芽，但大學是步入社會的預備階段，「預備隊」不能走上歪路。

湖南師範大學法學院教授倪洪濤建議，教育主管部門要在大學學生組織中做好「反四風」的工作，規範引導學風。（編輯：馮昭/張淑伶）1070830

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