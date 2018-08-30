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豪雨暫緩　許立明：三日內完成主要道路坑洞修補

記者許高祥／高雄報導2018/08/30 19:30
▲許立明要求工務局於三日內完成主要道路坑洞修補。（圖／記者許高祥攝）
▲許立明要求工務局於三日內完成主要道路坑洞修補。（圖／記者許高祥攝）

自8月23日起高雄受熱帶性低氣壓影響下，連續7天降下豪雨，瞬間常因宣洩不及，多條道路浸泡在雨水當中，經過長時間之泡水及沖刷，將會產生坑洞，再經車輛反覆碾壓，坑洞將會迅速擴大，嚴重危及用路人安全，市長許立明指示工務局在三日內完成主要道路修補，七日內完成次要道路修補，並於天晴後隨即全面刨除重鋪。

連續性大雨所造成的損害以道路坑洞為主，許立明為了掌控災情狀況，豪雨期間已和市府團隊多次現場勘查，並於今日再視察民族路道路修補情形，現場除鼓舞工程人員士氣外，並要求加速修補速度，以提高道路使用安全。

工務局表示，豪雨期間除養工處巡查人員外，並動員轄下各機關人力投入主次要道路坑洞巡查，一有發現坑洞立即進行填補，另為避免修補後之坑洞因大雨沖刷再次損壞，並額外出動大型卡車及壓路機，就小港區中山路及臨海路、鳳山區五甲路、澄清路、仁武區鳳仁路、大寮區光明路等58條主要道路進行熱料二次修補，該修補能使填補料與原有路面黏結，以抵抗豪雨沖刷的能力，現在豪雨未歇，道路修補仍持續進行中。

相較過去年度平均道路養護約8-9億，今(107)年度市府已籌措19億元進行全面道路刨鋪，這次豪雨過後，市府預計再爭取中央與自籌預算9億，全面改善道路。天晴後，養工處擬於9月底對於全市路面大範圍破壞路段完成全面加鋪，另各主、次要道路已安排全面刨鋪時間。

市府預計將於9月完成中山四路(金福至機場)、九如四路、中鋼路、鼎山街(金山路至民族一路)。10月完成中山四路(中安至金福)、鼓山路(臨海三路至興隆路，鐵路街至雄峰路)，本洲路。11月完成中山四路(高速公路至中安路)、七賢三路、建國三路(自立一路至同盟三路)，和自強三路。12月完成民族路(華夏至天祥二路)、加昌路(外環西街至楠陽陸橋)和楠陽路等路段。9到12月道路全面改善日夜施工，此為市府最重要的工作，施工中若交通改道造成不便，仍請市民多加配合。
　　
 

關鍵字高市工務局許立明淹水高雄823水災
病媒蠢動　高市環保局出動環境消毒補坑洞　高市1,500人次救災

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