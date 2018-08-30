NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈好想贏韓國！中華男排惜敗進銅牌戰自來水公司與印尼水廠　簽備忘錄遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

申領大陸居住證 陸委會：沒違法但慎防風險

中央社2018/08/30 17:56
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者翟思嘉台北30日電）中國大陸開放台灣民眾申領居住證，陸委會今天表示，申領居住證無違反兩岸人民關係條例，不過可能存有諸多風險，政府還需進一步研議。

8月16日中國大陸國務院台灣事務辦公室公布開放台灣人申領居住證，預計9月1日生效實施。

距離生效日兩天，大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正今天在例行記者會上表示，根據相關辦法，申辦居住證的民眾無須在中國大陸設籍，領用中國大陸居住證者，尚無違反兩岸人民關係條例第九條之一的規定，不會有註銷台灣戶籍的問題。

不過，邱垂正說，居住證是中國大陸一連串名為惠台、實為利中的統戰作為，對台灣人員赴陸有較長居留時間者，給予類比公民身分的編碼，是片面進一步「內國化」政治意圖作為。

邱垂正表示，申辦居住證可能涉及兩岸權利義務衝突問題，提醒民眾多加注意。包括社福資源重複配置，且可能影響國家安全利益，目前，政府也在研議評估是否需要修法，如要求申領者返台進行申報登記，及限制其擔任較敏感公職，以維護國家安全。

此外，邱垂正稱，陸方目前正在修正個人所得稅法，未來持有居住證的台灣人可能被要求就全球所得課稅，可能增加稅務負擔。不過，邱垂正也說，目前中國大陸個人所得稅法修正案與居住證的關聯還未成為既成事實，但陸委會本於服務，應向國人提供各種風險可能。

他還說，陸方稱領有居住證可享有社會保險等福利，但中國大陸社保存在監督不周、貪腐，甚至基金操作不佳問題，不僅保費負擔較台灣重，也有無法給付結算的問題，看似增加福利，實則可能增加負擔。

邱垂正再補充，小說家歐威爾描述的警察國家全面監控，在中國大陸已經發生，申請居住證要提供指紋資料，未來國人行為動態恐遭蒐集掌握。（編輯：朱建陵）1070830

中國官媒批評大學學生會 有...安倍直言最後一次選總裁 盼...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan