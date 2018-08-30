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復盛應用IPO通過上市審查 將成首家上市高爾夫球頭

鉅亨網2018/08/30 17:59
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復盛應用 (6670-TW) 上市申請案，今 (30) 日由證交所審查通過，若一切順利，可望在今年年底前上市掛牌，將成為首家上市掛牌交易的高爾夫球頭廠，今年也將再賺逾一個股本。復盛也將成為掛牌的高爾夫球頭廠中，唯一的上市公司。

復盛在 2007 年引進私募基金下市並分拆、組織重整，今天通過證交所上市審查後，將成該集團第 1 家重啟 IPO 的公司，復盛應用領軍重啟 IPO 後，公司董事長李亮箴強調，未來包括由復盛應用下市分拆的生產半導體導線架及空氣壓縮設備的「復盛精密」、「復盛」兩家獨立公司，也將分別上市掛牌，重返資本市場。

復盛應用今年第 2 季純益 6.19 億元，年增 1.09 倍，每股純益 5.23 元，上半年稅後純益 9.87 億元，年增率 69.07%，每股純益 8.33 元，今年可望連續第 4 年賺超過一個股本。

復盛應用今年以來毛利率維持 22% 水準，第 2 季業外亮眼，有高達 1.9 億元匯兌利益，即使扣除第 1 季匯損，今年上半年仍有 6000 萬元匯兌收益，整體獲利由於去年第 2 季比較基期低，因此單季獲利成長 1.09 倍。下半年營運走勢以過往來看將低於上半年，但迄今人民幣及新台幣匯率走貶，有助整體獲利，今年可望連續 4 年賺一個股本。

復盛應用第 3 季進入產業淡季，7 月營收 11.09 億元，月減 1.15%，年減 2.53%，累 1-7 月營收 89.25 億元，年增 22.14%。復盛應用在原有美國航太金屬零組件廠外，日前再以 2.26 億元入股南台灣嘉盛華科技近 7 成股權，除結合公司既有在美國航太零組件廠資源，擴大嘉盛華營運規模，也將有助公司在非高爾夫產品的營收成長。

復盛應用去 (2017) 年全年營收 141.23 億元，年增 4.4%，去年稅後純益 13.84 億元，每股純益 11.68 元。

復盛應用日 K 線圖

 

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