復盛應用IPO通過上市審查 將成首家上市高爾夫球頭

復盛應用 (6670-TW) 上市申請案，今 (30) 日由證交所審查通過，若一切順利，可望在今年年底前上市掛牌，將成為首家上市掛牌交易的高爾夫球頭廠，今年也將再賺逾一個股本。復盛也將成為掛牌的高爾夫球頭廠中，唯一的上市公司。

復盛在 2007 年引進私募基金下市並分拆、組織重整，今天通過證交所上市審查後，將成該集團第 1 家重啟 IPO 的公司，復盛應用領軍重啟 IPO 後，公司董事長李亮箴強調，未來包括由復盛應用下市分拆的生產半導體導線架及空氣壓縮設備的「復盛精密」、「復盛」兩家獨立公司，也將分別上市掛牌，重返資本市場。