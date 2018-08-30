圖輯／AV女優排排站　峰峰相連到天邊

六名日本AV女優二宮光、羽田愛、蓮實克蕾雅、坂咲美穗、橘瑪麗、涼宮琴音今（30）日受邀來台出席虛擬貨幣發表會活動，六人清一色穿著爆乳短版桃紅色連身洋裝現身，露出豐滿的上圍及長腿，更分別擺出各種性感撩人的姿勢，讓現場看的人血脈賁張。