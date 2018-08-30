安倍直言最後一次選總裁 盼自衛隊入憲

（中央社東京30日綜合外電報導）日本首相、自民黨總裁安倍晉三今天說，希望能在憲法中明確載入自衛隊，讓自衛隊是否違憲的爭論劃下休止符；他也直言9月的自民黨總裁選舉，是他第4次也是最後一次參選。

日本產經新聞報導，這是安倍首度明確表示「最後一次」參選總裁。

自民黨在2017年3月舉行的黨代表大會上，將黨章規定總裁只能連任一次、總共擔任6年，修改為可連任2次、總共擔任9年；安倍這次是連續第3次參選，若順利當選，依黨章規定也無法再尋求連任。

日本放送協會（NHK）報導，安倍今天前往愛知縣瀨戶市，視察為打造適合女性工作的環境而自辦托兒所的企業後，出席名古屋市自民黨的聚會。