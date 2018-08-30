安倍直言最後一次選總裁 盼自衛隊入憲

（中央社東京30日綜合外電報導）日本首相、自民黨總裁安倍晉三今天說，希望能在憲法中明確載入自衛隊，讓自衛隊是否違憲的爭論劃下休止符；他也直言9月的自民黨總裁選舉，是他第4次也是最後一次參選。
日本產經新聞報導，這是安倍首度明確表示「最後一次」參選總裁。
自民黨在2017年3月舉行的黨代表大會上，將黨章規定總裁只能連任一次、總共擔任6年，修改為可連任2次、總共擔任9年；安倍這次是連續第3次參選，若順利當選，依黨章規定也無法再尋求連任。
日本放送協會（NHK）報導，安倍今天前往愛知縣瀨戶市，視察為打造適合女性工作的環境而自辦托兒所的企業後，出席名古屋市自民黨的聚會。
安倍在會中表示，日本自衛隊員在災害發生時，不分晝夜努力投入救災工作，而只有2成憲法學者敢說這些自衛隊員的存在沒有違憲。
他說，希望能在憲法中明確載入自衛隊，讓是否違憲的爭論劃下休止符，這正是現在的政治人物與自民黨的職責。
安倍也明確表示，9月將舉行的自民黨總裁選舉，是他第4次也是最後一次參與，為了把大家擁有美好傳統的故鄉及引以為傲的日本傳給下一代，所以想繼續肩負執政重責大任。
自民黨領袖稱為總裁，由於自民黨是日本國會第一大黨也是執政黨，在內閣制政體中，當選總裁的人將成為下一屆日本首相或續任首相。
安倍2006年第一次參選自民黨總裁並當選，在即將屆滿一年時請辭首相；2012年再度參選並當選，之後在2015年同額參選，未投票即當選。
自民黨總裁選舉將於9月7日公告、9月20日進行投開票；目前挑戰安倍的是前幹事長石破茂。
日媒日前所做民調顯示，目前安倍支持率暫領先，加上內閣支持率回升，選情對安倍來說相對有利。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1070830