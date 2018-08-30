拍鬼片腰背出現「不明爪痕」　女星靠這招解危

早在姊姊薇拉法蜜嘉接演《厲陰宅》系列中的華倫太太時，妹妹泰莎法蜜嘉就已經是這個系列的鐵粉，她說：「看著《厲陰宅》宇宙不斷擴張，好想成為其中的一份子，所以當《鬼修女》試鏡開始，我就積極爭取，即使小角色也可以！」但當監製溫子仁看見泰莎眼中的純真無邪，立馬決定讓她接演主角：艾琳見習修女。

為了演出艾琳見習修女，泰莎法蜜嘉作足了功課，她時常去修道院靜靜觀察修女的行為舉止，在一旁聆聽她們的祈禱，甚至在電影拍攝過程中，她也不時把聖經與祈禱經文拿在手上閱讀，泰莎說：「《鬼修女》不是一般的恐怖片，艾琳修女也不是在片中負責尖叫的花瓶，我需要內心的平靜，才能夠表現出信仰給我的力量，並且與光看外表就已經很嚇人的鬼修女相抗衡！」