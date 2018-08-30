拍鬼片腰背出現「不明爪痕」　女星靠這招解危

早在姊姊薇拉法蜜嘉接演《厲陰宅》系列中的華倫太太時，妹妹泰莎法蜜嘉就已經是這個系列的鐵粉，她說：「看著《厲陰宅》宇宙不斷擴張，好想成為其中的一份子，所以當《鬼修女》試鏡開始，我就積極爭取，即使小角色也可以！」但當監製溫子仁看見泰莎眼中的純真無邪，立馬決定讓她接演主角：艾琳見習修女。
為了演出艾琳見習修女，泰莎法蜜嘉作足了功課，她時常去修道院靜靜觀察修女的行為舉止，在一旁聆聽她們的祈禱，甚至在電影拍攝過程中，她也不時把聖經與祈禱經文拿在手上閱讀，泰莎說：「《鬼修女》不是一般的恐怖片，艾琳修女也不是在片中負責尖叫的花瓶，我需要內心的平靜，才能夠表現出信仰給我的力量，並且與光看外表就已經很嚇人的鬼修女相抗衡！」
雖然白天拍戲時表現出堅強無懼，但是到了夜晚，泰莎卻還是常常被噩夢嚇醒，她懷疑自己是不是帶了負面的能量回家，情況嚴重到幾乎害怕夜晚來臨的程度。她私下向姊姊薇拉求教，該如何擺脫那些負面的超自然能量。
▲薇拉法蜜嘉（前）拍攝《厲陰宅》系列時，也曾遭遇靈異事件。（圖／劇照，2018.08.30）
結果薇拉給她看一張當初拍攝《厲陰宅》第一集時，腰背部出現不明的爪痕照片，薇拉對她說：「妳必須選擇一個氣場乾淨純正的房子居住，並且在下戲時忘掉今天拍片的一切，才不會將負面的超自然能量帶回家。」然而不管泰莎怎麼做，即使喝了酒，她仍然在拍戲過程的每一天半夜被噩夢嚇醒，這種狀況一直到電影殺青後才慢慢地減少。