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政治

台人申領大陸居住證恐繳稅　陸委會研議修法反制

記者林仕祥／台北報導2018/08/30 18:58
▲陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，台灣民眾申領陸方居住證，可能被要求繳納所得稅，政府後續的相關做法，包括是否限制申領者擔任機密敏感公職等等，陸委會正在跟相關機關研議評估中。（圖／林仕祥攝 , 2018.8.30）
▲陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，台灣民眾申領陸方居住證，可能被要求繳納所得稅，政府後續的相關做法，包括是否限制申領者擔任機密敏感公職等等，陸委會正在跟相關機關研議評估中。（圖／林仕祥攝 , 2018.8.30）

中國大陸將從9月1日實施「港澳台居民居住證」，與大陸的身分證18碼相同，用於台灣民眾在陸的「身分證明」，陸委會今（30）日表示，台灣民眾申領陸方居住證，可能被要求繳納所得稅，並直指陸方是藉此進一步將台灣「內國化」，恐涉及我國安、利益問題，政府後續的相關做法，包括是否限制申領者擔任機密敏感公職等等，陸委會正在跟相關機關研議評估中。

陸委會副主委兼發言人邱垂正說，根據陸方的相關辦法，申辦居住證者，不需在陸設籍，不違反兩岸條例規定，不會有註銷台灣戶籍的問題，但是居住證，是陸方「名為惠台，實為利中」的統戰作為，是大陸進一步藉此「內國化」的政治意圖作為。

邱垂正提醒，申辦居住證可能涉及兩岸在公法上，權利義務衝突、社福資源重複配置，以及影響我國安利益問題，未來我國是否要修法，邀請申領者返台申報登記，或限制其擔任機密敏感公職，以維護國家安全利益，陸委會正在跟相關機關研議評估中。

邱垂正也指出，陸方目前正在修正個人所得稅法，未來持有居住證的台灣民眾，有可能被陸方要求繳納所得稅；雖然持有者能參加大陸社會保險，但大陸社保管理一直存在監督不週、貪腐等問題，且保費較重，台灣民眾如果參加陸方的五險一金，看似增加權益，實則增加負擔，且申請居住證需要提供指紋資料，未來在陸的行為動態恐遭蒐集掌握。

邱垂正呼籲，大陸目前正在設置天網工程，透過監控系統對人民進行監控，領取居住證的台灣民眾，未來也會面對更多監控和暴露隱私的挑戰，且陸方對領用居住證只單方面宣傳：三項權力、六項服務、九項便利，相關義務風險並未讓民眾充分了解，提醒台灣民眾多加注意。

至於申領居住證和被大陸課稅的關聯性在哪？邱垂正解釋，陸方近期通過的個人所得稅法修正草案，明定在大陸境內，「有住所」，「或無住所者於繳稅年度內，在大陸境內住滿183天的個人」，須就其在境內外所得依法繳稅，相關條件與申領居住證相同，除非陸方有做出例外解釋，否則很可能成為繳稅的一員。後續發展，陸委會將與相關機關密切注意。邱垂正強調，由於該法還不是正式草案，除非大陸解釋清楚，否則結果為何仍不得而知，不過陸委會須向民眾說明各種風險，「這是我們的職責」。
 

關鍵字兩岸居住證陸委會邱垂正所得稅
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