侯友宜率作戰團隊跑步登記　希望讓新北市跑甘吶飛

侯友宜也隔空向民進黨新北市長參選人蘇貞昌喊話，認為這場選舉是他與蘇貞昌人生不一樣的戰場，希望以「君子之爭」的風度，大家面對政策跟選民報告，讓選民做決定，「用正向的力量、正氣來對決，這是一個態度」，希望未來的正式選舉上，不要有抹黑、奧步，坦蕩蕩面對這場光明磊落的選舉。

國民黨新北市長參選人侯友宜今（30）日在10多位、年紀35歲以下幕僚的陪同下，以跑步的方式前往新北市選委會登記；侯友宜表示，新北市多年來打下好的基礎，要帶領年輕朋友與時俱進，「讓新北市跑甘吶飛，越來越好，創造更大的榮景！」

對手蘇貞昌有太太詹秀齡陪同登記參選的看法？侯友宜指出，今天要來之前，有跟太太報告過，她給了滿滿的祝福，「我也跟她說我要去登記了，我會繼續拚繼續努力，我一定擔起來，大家心連心一起作戰」；侯友宜說，今日在他的作戰（競選）團隊陪同下前來登記，因為競選團隊的年輕朋友，是這段時間最重要的戰友。

侯友宜解釋，就像他過去辦刑案一樣，都是一個團隊，所以他帶著戰友一起來，「老婆永遠都是在後面，給我最大的支持！」並透過媒體以台語跟老婆深情喊話說，「某ㄟ，我來登記了，你安啦！我會更打拚，你安啦！某ㄟ你放心，我會更打拼認真，不會辜負你的期待。」

侯友宜辦公室為了替今日的登記作業暖身，也在昨（29）晚發佈「新北市跑起來」的影片，內容忠實記錄愛運動的侯友宜，「跑遍」新北市的身影；影片呈現侯和各行各業民眾接觸、握手，彼此加油打氣的互動過程，用最簡單直接的動作，傳遞最真實的溫暖，鼓勵大家為理想奮鬥，並且建立「厚友誼」。