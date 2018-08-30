日亞化YAG專利德法院判決有效 億光：仍可上訴

（中央社記者江明晏台北30日電）針對德國聯邦專利法院判決，日亞化德國 YAG 專利有效，億光今天說明，該判決仍可上訴，億光相信該專利終將無效，此外，該專利已於2017年7月29日期滿失效，對公司現有產品無影響。

日亞化29日宣布，德國聯邦專利法院於7月19日作成判決，確認日亞化的德國 YAG 專利全部有效，法院並將億光德國子公司歐洲億光所提起的專利無效訴訟全部駁回，不過，上述判決尚未確定，仍得上訴。

此外，億光電子說明，於2011年8月對日亞化學工業株式會社白光LED台灣專利號TW 383508，向台灣智慧財產局（智財局）提起專利無效主張，該專利關於YAG螢光粉應用於LED及平面光源。智財局於2016年7月決定該專利全部無效，其後日亞化提起不服訴願，但遭駁回，其又上訴到智財法院，今年4月12日智財法院再度確認日亞專利無效。