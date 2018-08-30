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中央社

日亞化YAG專利德法院判決有效 億光：仍可上訴

中央社2018/08/30 18:08
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北30日電）針對德國聯邦專利法院判決，日亞化德國 YAG 專利有效，億光今天說明，該判決仍可上訴，億光相信該專利終將無效，此外，該專利已於2017年7月29日期滿失效，對公司現有產品無影響。

日亞化29日宣布，德國聯邦專利法院於7月19日作成判決，確認日亞化的德國 YAG 專利全部有效，法院並將億光德國子公司歐洲億光所提起的專利無效訴訟全部駁回，不過，上述判決尚未確定，仍得上訴。

此外，億光電子說明，於2011年8月對日亞化學工業株式會社白光LED台灣專利號TW 383508，向台灣智慧財產局（智財局）提起專利無效主張，該專利關於YAG螢光粉應用於LED及平面光源。智財局於2016年7月決定該專利全部無效，其後日亞化提起不服訴願，但遭駁回，其又上訴到智財法院，今年4月12日智財法院再度確認日亞專利無效。

億光也在2012年4月對日亞化白光LED美國專利號US5998925與US 7531960，於美國密西根東區地方法院提起專利無效及不侵權主張。該二專利分別為YAG螢光粉用於LED與螢光粉濃度相關專利。

美國密西根東區地方法院陪審團於2015年4月22日分別以專利不具進步性、專利不具可實施性等理由，決定日亞化所主張權利項全部無效。隨後日亞化上訴至聯邦巡迴上訴法院(CAFC)，但於今年3月30日聯邦巡迴上訴法院再次確認專利無效。（編輯：黃國倫）1070830

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