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元富證南台灣辦「商管盃籃球賽」 拚擴大年輕投資族群

鉅亨網2018/08/30 18:14
鉅亨網 / NOWnews
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為增進券商和投資人的互動，元富證券 (2856-TW) 近期全台活動不斷，北部於新光樂活未來館舉辦「元富證券翻轉學堂」投資系列講座，南部則有專為大專青年學子舉行「元富證券商管盃」5 對 5 籃球賽，希望藉此吸引更多年輕族群加入投資行列。

元富證說明，「元富證券商管盃」9 月 1 日起開放報名，元富證期廣邀台南、高雄和屏東縣的大專院校商學院、管理學院相關科系學生組隊參加，藉此進一步提升年輕族群對投資理財的關注和認識。

元富證總經理李明輝表示，近來行政和立法部門對民眾不投資、不懂投資或害怕投資的現象憂心，因而積極辦理投資相關活動，希望能藉由活動，來增進大眾的金融和投資理財知識。

元富證自 7 月開辦翻轉學堂投資系列講座，已舉辦 3 場講座，場場爆滿，獲得投資人熱烈響應和支持，下半年也將持續辦理。

此外，這次在南部特別規劃元富證券商管盃籃球賽，結合元富證位於台南、高雄、屏東 13 家南區分公司資源，以走入校園並結合運動的方式，期待能讓青年學子們知道投資是知難行易的事，只要開始投入，其實也能和運動打球一樣生活化，輕鬆踏出投資理財的第一步。

元富證券商管盃 5 對 5 籃球賽採網路報名，10 月 20 日在高雄市立青少年籃球場開打，報名組別分為男子組、女子組，各招收 12 隊且免報名費，不過須繳交報名保證金，保證金於現場報到後退還，額滿為止或至 9 月 28 日報名截止，當天現場完成報到手續即贈送運動毛巾。

為吸引年輕客群積極參與，元富證還提供優先實習機會、開戶享超優惠手續費等好康福利，各組前 3 名隊伍可獲得冠軍 2 萬元、亞軍 1 萬元、季軍 5000 元獎金，元富證券投資講座 1 堂。

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