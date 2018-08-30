付錢出國看清男友自私模樣　她帶走機票怒「放生」

女網友在《 Dcard 》發文表示，因為之前工作得到一筆不小的獎金，想到男友因準備公務員考試沒什麼收入，所以決定出錢跟男友到馬來西亞的海島度假，某日在浮潛時到一處海灣，她因不太會游泳穿著救生衣，沒想到出海前說好會帶她下水的男友到了浮潛點後，卻說帶人很累，要自己去看海龜，便把她丟在船上，「本來想可以被他帶著去看海龜，結果我只能在船上，被陌生的語言包圍著，船長還用彆腳的英文問我為何不去玩，我真的不知道該怎麼跟他解釋」。

結伴出國旅遊有時真的能看清一個人！近日一名女網友透露，自己支付所有費用，跟交往兩年的男友到海島度假，男友卻自私地只顧自己，不僅冷落她，甚至還要她吃避孕藥，讓她忍無可忍，決定帶走機票、船票和錢，直接把男友丟包在島上，獨自返台。

男友的自私舉動讓原 po 非常失望，且整趟旅程的花費都是她出的，「但他卻只顧自己爽，而且他都不帶套，連這趟出來玩也要我吃藥，結果這次我什麼都沒有玩到，讓我感覺我在他心中什麼都不是」。想了一夜，原 po 決定不再活得這麼沒尊嚴，直接拿走機票、船票和錢就離開，把男友留在島上。



▲發現女友把機票、船票跟錢都帶走先行返台，男方氣得狂罵髒話。（圖／翻攝自《 Dcard 》 , 2018.08.30）

不久後，發現女友跟機票、船票、錢全部不見的男友急忙傳訊聯絡原 po ，原 po 僅淡淡地說「不玩了，我先回家」，要他自己想辦法，男友氣得猛飆髒話，原 po 則丟了張揮手再見的貼圖，告訴他「我快到港口了，等等我會先改機票回家，你的機票就去機場的垃圾桶找吧」、「分就分，我本來就要跟你分了」。



▲男方不斷罵髒話、威脅，還說要跟原 po 分手，她則霸氣回應「我本來就要跟你分了」。（圖／翻攝自《 Dcard 》 , 2018.08.30）

貼文引發熱烈討論，網友們紛紛大讚「這個太猛了哈哈哈哈」、「對自己好一點，要活得有尊嚴，不該讓這種人予取予求，加油」、「看他的對話記錄也太誇張了吧，一點都不尊重人」、「瀟灑的走太帥了」、「這才真的叫『放生』啊！帥」。

部分網友則擔心對方會報復，要她注意安全。原 po 表示，自己回台灣後會搬離現在的租屋處，目前也已封鎖對方，而男方正在專心準備公務員考試，應該沒空報復。至於把人丟包在島上是否太絕情，原 po 補充說道，其實男方身上還有自己的錢包和手機網路，飯店可以幫忙安排到岸上的船班或飛機，能說中文也能刷卡，「我只是先離開了，馬來西亞的海島又不是孤島」。