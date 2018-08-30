〈飯店業逢逆境〉國賓直指經營有三大不利因素 宴會業

連鎖飯店業者國賓 (2704-TW) 今 (30) 日召開法說會，國賓營運長林興國表示，飯店業面臨 3 大經營不利因素，包括飯店住房供給過於求，餐飲主要業績來源宴會需求減少，加上來台人數以東南亞旅客成長較多，並非連鎖飯店的主力客源，對後市看法態度偏觀望保守。

林興國坦言，少子化導致結婚比例大幅下滑，2015 年後國人結婚對數呈下滑趨勢，已對宴會的餐飲經營產生明顯的影響，上半年國賓宴會業績約減少 2000 萬元，年減約 10%，因此，展望後市，除再加強硬體設備，要強打劇場式婚宴場所來吸引年輕客群，也會積極調整吉日非假日或假日非吉日的產品內容，例如針對軍警族群的配套專案。