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〈飯店業逢逆境〉國賓直指經營有三大不利因素 宴會業

鉅亨網2018/08/30 18:14
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連鎖飯店業者國賓 (2704-TW) 今 (30) 日召開法說會，國賓營運長林興國表示，飯店業面臨 3 大經營不利因素，包括飯店住房供給過於求，餐飲主要業績來源宴會需求減少，加上來台人數以東南亞旅客成長較多，並非連鎖飯店的主力客源，對後市看法態度偏觀望保守。

林興國坦言，少子化導致結婚比例大幅下滑，2015 年後國人結婚對數呈下滑趨勢，已對宴會的餐飲經營產生明顯的影響，上半年國賓宴會業績約減少 2000 萬元，年減約 10%，因此，展望後市，除再加強硬體設備，要強打劇場式婚宴場所來吸引年輕客群，也會積極調整吉日非假日或假日非吉日的產品內容，例如針對軍警族群的配套專案。

林興國預計，下半年婚宴業績表現較上半年好，有助拉抬後市餐飲營收。

另一方面，國賓上半年客房營收減少約 2000 萬元，但三大館合計服務人次年增 1.4%，主因平均客房價因競爭加劇而下滑，使住房價格約下滑 5%。

林興國強調，上半年同業多半衰退，但國賓表現相對穩健，目前餐飲營收占比 66%、客房占比 32%，後續要持續深耕主力客戶並創造差異化服務，包括創新客房和餐飲體驗，並整合三館來強化競爭力

國賓第 2 季稅後純益 0.55 億元，年減 30.12%，每股純益 (EPS)0.15 元，雙創近 2 年低點；上半年稅後純益 1.74 億元，年減 10.61%，EPS 0.48 元，為近 4 年同期低點。

就 3 館上半年營運狀況來看，台北國賓獲利 1.87 億元，年減 9.65%；新竹國賓獲利 0.7 億元，年減 6.22%，高雄國賓獲利 0.57 億元，年增 0.38%。

另外，針對年金改革影響，林興國說，飯店業和一般餐廳或小吃較不同，目前看來館內餐廳未衰退，到目前為止還看不到影響。

國賓股價日 K 線圖。
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