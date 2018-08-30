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中央社

台灣Pay QR Code支付標準 兩大信用卡組織

中央社2018/08/30 18:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北30日電）財政部主導公股銀行推動「台灣Pay QR Code共通支付標準」，VISA、Mastercard兩大信用卡國際組織響應。民眾使用兩大組織金融卡除可繳信用卡費，繳稅、購物也能一「掃」搞定。

財政部長蘇建榮今天出席VISA主辦的「共通QRCode掃碼支付對外發布典禮」時指出，為達成行政院訂定2025年行動支付普及率達90%目標，讓民眾透過行動裝置隨時隨地購物、繳費、轉帳，完成各種交易行為，完善金融服務便利性，財政部督導8家公股銀行合作推動「台灣Pay QR Code共通支付標準」，以手機綁定金融卡帳戶，即可完成繳費、繳稅及消費等支付功能。

蘇建榮表示，截至今年7月底，透由「台灣Pay QRCode」繳納的帳單約近80萬筆、金額約新台幣59億元，短短不到1年時間即累積如此交易量，顯示民眾對於行動工具結合「QR Code」支付型態，以手機掃碼完成帳單支付，已具有相當高的接受度。財政部將持續督導公股銀行擴增各項安全便利的支付應用領域，提供民眾在行動支付環境更便利多元的服務。

蘇建榮說，觀察國際趨勢，包括新加坡、日本、印度及泰國等國家，均紛紛擬定「標準化QR Code」作為行動支付發展方向，著手制定共通QR Code規格，顯示掃碼支付是主流趨勢，以「標準化QR Code」提供多元支付場景符合國際發展趨勢，台灣發展進度與其他國家並駕齊驅。

VISA表示，QR Code掃碼服務將在11月上線，優化消費者帳單支付體驗，讓台灣消費者能夠在安全及便利兼顧的前提下使用行動支付。

VISA表示，首波已有22家發卡機構同意加入信用卡帳單QR Code繳費，其中16家Visa金融卡發卡行將提供QR Code手機app給消費者綁定Visa金融卡進行QR Code掃碼支付。以目前19家參與的信用卡發卡銀行3700萬的流通卡數規模推估，國內將近九成的信用卡持卡人能使用此項創新服務。

Mastercard則表示，目前已有20家銀行的App支援「台灣Pay QR Code」，可繳交8家信用卡帳單以及支付超過1500家商戶的各類繳費繳稅功能。未來萬事達卡金融卡與多家銀行完成串接後，持卡人即可使用手上的金融卡享受全方位QR Code支付功能。(編輯：陳永昌)1070830

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