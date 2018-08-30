前美軍司令建議台灣模擬攻擊航艦　大陸國防部批非常危險

現年71歲的布萊爾退休後，曾多次來台觀摩漢光演習，布萊爾2008年曾被授與大綬景星勳章，以表彰他對台灣的支持。布萊爾目前擔任美國智庫笹川和平基金會（Sasakawa USA）主席，22日在智庫官網發文建議，台灣與日本都視解放軍為重要威脅，應利用解放軍航艦繞行台灣的機會，進行模擬攻擊訓練。

中國大陸解放軍軍機、軍艦近年來頻頻擾台，對我國構成安全威脅，前美軍太平洋司令布萊爾（Dennis Blair）日前在智庫網站發文建議台灣，應利用解放軍航艦繞行機會進行模擬攻擊訓練。對此，中國大陸國防部今（30）日表示，這個提議不負責任、非常危險。

中國大陸國防部30日例行記者會上，發言人吳謙被問到模擬攻擊航艦的問題，他回應指出，上述提議挑動兩岸軍事對抗，破壞中日軍事關係，並重申，「台灣是中國的一部分」，這個提議是不負責任、也是非常危險。

面對解放軍航艦威脅，國軍積極發展反艦戰力，包括能夠超音速飛行的雄風三型反艦飛彈。但是一位不願具名的退役軍官表示，中國大陸將航艦視為國力象徵，2016年雄三飛彈誤射事件引發大陸方面關注，模擬攻擊解放軍遼寧號航艦有可能擦槍走火，激起中國大陸的民族主義，嚴重可能導致中方武力報復，因此必須謹慎三思。



▲中科院研發的雄風三型反艦飛彈。（圖／記者呂烱昌攝影）