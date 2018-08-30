產品未標「中國台灣」遭擋　陸委會：未接獲對岸有新規定

外傳中國大陸要求台灣製造的商品，需改標「中國台灣」才准通關，陸委會今（30）日表示，針對此事國貿局有接獲業者反映，不過海基會向多位台商會長洽詢後，都沒有聽聞陸方相關單位對製造產品標示頒布新規定，目前台灣產品在大陸的通關，仍屬順利。

媒體報導，台灣製產品銷往中國大陸傳出遭中國海關擋關，在通路則被下架，主因大陸官方去函要求台灣產品的產地標示，需改標為「中國台灣」或「中國台灣區」才能恢復上架。

對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，根據經濟部貨品輸出管理辦法的規定，輸出貨品，我國製產者應標示「中華民國製造」、「中華民國台灣製造」、「台灣製造」，或以同義的外文標示，兩岸貿易行之有年，我方產品一向按照這些規定出口，呼籲陸方不要以政治干預經濟，破壞兩岸經貿發展，否則將坐實政治干預與銳實力的指控，也不會得到台灣的民心。