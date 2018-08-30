NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈自來水公司與印尼水廠　簽備忘錄酒駕幕後黑手是他？林冠勳：不能說遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

產品未標「中國台灣」遭擋　陸委會：未接獲對岸有新規定

記者林仕祥／台北報導2018/08/30 18:48
▲陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，海基會向多位台商會長洽詢後，都沒有聽聞陸方相關單位對製造產品標示頒布新規定，目前台灣產品在大陸的通關，仍屬順利。（圖／林仕祥攝 , 2018.8.30）
▲陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，海基會向多位台商會長洽詢後，都沒有聽聞陸方相關單位對製造產品標示頒布新規定，目前台灣產品在大陸的通關，仍屬順利。（圖／林仕祥攝 , 2018.8.30）

外傳中國大陸要求台灣製造的商品，需改標「中國台灣」才准通關，陸委會今（30）日表示，針對此事國貿局有接獲業者反映，不過海基會向多位台商會長洽詢後，都沒有聽聞陸方相關單位對製造產品標示頒布新規定，目前台灣產品在大陸的通關，仍屬順利。

媒體報導，台灣製產品銷往中國大陸傳出遭中國海關擋關，在通路則被下架，主因大陸官方去函要求台灣產品的產地標示，需改標為「中國台灣」或「中國台灣區」才能恢復上架。

對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，根據經濟部貨品輸出管理辦法的規定，輸出貨品，我國製產者應標示「中華民國製造」、「中華民國台灣製造」、「台灣製造」，或以同義的外文標示，兩岸貿易行之有年，我方產品一向按照這些規定出口，呼籲陸方不要以政治干預經濟，破壞兩岸經貿發展，否則將坐實政治干預與銳實力的指控，也不會得到台灣的民心。

邱垂正呼籲大陸，應以兩岸人民福祉為優先考量，落實兩岸相關協議，以及溝通聯繫機制，如此才能讓兩岸關係正常開展。他指出，陸委會一直跟各方接洽，國貿局確實有接獲業者的反應，但沒提供具體個案，海基會向多位台商會長洽詢後，都沒接獲陸方有關部門，對於製造產品標示頒布新規定，所以台灣產品在大陸的通關，仍屬順利。

邱垂正進一步指出，只要產品是從台灣出去，名稱就只能是「中華民國製造」、「中華民國台灣製造」、「台灣製造」三種，或以同義的外文標示，至於到大陸境內有沒有被改標，「那個就不是我們法律所及，或公權力所及的地方」，希望如果有業者遇到相關情事，歡迎向相關單位提出，方便政府協助。
 

關鍵字陸委會中國台灣邱垂正海關
柯P改搭公務車　姚：搭公車當秀場陸委會：台人申領大陸居住證恐繳稅

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan