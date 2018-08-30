傳陸迫台商更改產地 陸委會：商品通關順利

大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正今天在記者會上對此表示，依經濟部國貿局「貨品輸出管理辦法」規定，出口商品為台灣產製者，應標示「中華民國製造」、「中華民國台灣製造」或「台灣製造」，違者將依法處理。

邱垂正說，國貿局接獲業者反映，但沒有得知哪些具體個案。海峽交流基金會向多位台商會長洽詢，也沒有被告知、聽聞、接獲陸方有關部門對台灣產品標示頒布新的規定。目前「台灣產品在陸通關仍屬順利」。

邱垂正表示，依照貨品輸出管理辦法，業者貨品從台灣海關出去都符合規定，但大陸境內有沒有業者改標或被迫改標「不是我們能夠處理」、「若在中國大陸境內不是法律或公權力所及」，若有個案，應向國貿局反映。

邱垂正說，陸委會將持續關切此議題，並呼籲中國大陸不應以政治干預經濟，破壞兩岸經貿發展，也將不得台灣民心。中國大陸應以兩岸人民福祉為優先考量，落實兩岸相關協議與溝通聯繫機制，才能讓兩岸關係正常開展。（編輯：馮昭）1070830