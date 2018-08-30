貿易戰升級？商務部：盼美方做正確選擇

高峰指出，此次聽證會上，來自美國、中國等300多名利益攸關方代表發言，逾90%反對加徵關稅。中方盼美方正視中美兩國業界和廣大消費者的呼聲，正視中美長期形成的產業鏈合作，正視兩國人民根本利益，做出正確選擇。

美國貿易代表署（USTR）近來針對2000億美元中國產品徵稅舉行聽證會。中國商務部今天舉行例行記者會，綜合第一財經、央視新聞報導，面對媒體詢問商務部對此事的評論及可能採取的應對方式時，高峰做上述表示。

（中央社記者陳家倫上海30日電）面對美國方面還打算繼續對2000億美元的中國產品加徵關稅，中國商務部發言人高峰今天表示，盼美方正視中美之間長期形成的產業鏈合作，正視兩國人民的根本利益，做出正確選擇。

他並稱，無論美方採取何種施壓措施，中國都將堅定地按照自己的節奏，穩步推進改革開放。同時，中國將與大多數國家一起，堅定維護多邊貿易體制，推動經濟全球化和貿易投資自由化，共同建構人類命運共同體。

談及剛落幕的中美第4輪貿易磋商，高峰並未進一步說明具體成果，而是繼續重彈舊調表示，雙方在磋商中就各自關注的經貿問題進行「建設性的、坦誠的交流」。雙方在磋商中同意，將就下一步安排保持接觸。

高峰說，中方始終認為，中美經貿合作是互補、互惠、共贏的。希望雙方能夠相向而行，共同維護中美經貿關係大局。「但美方一意孤行，挑起貿易戰，這是中方不願看到的。」

高峰表示，只有透過建立在平等、誠信基礎上的對話與磋商，才是解決中美貿易摩擦的正確選擇。（編輯：張淑伶）1070830