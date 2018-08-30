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影／偏鄉文德國小創客開學　機器人喜迎小一新鮮人

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/30 19:54
▲開學日，迎接新生，文德國小透過創客，讓偏鄉學校的學生也能夠接觸到不一樣的科技自造教育，也讓一年級新生的開學，變得很不一樣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)
▲開學日，迎接新生，文德國小透過創客，讓偏鄉學校的學生也能夠接觸到不一樣的科技自造教育，也讓一年級新生的開學，變得很不一樣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

開學日許多學校都在迎接新生，位於八卦山上的芬園鄉文德國小，老師便透過平日所學創客知能，想要為小一新生辦理一場不一樣的迎新體驗活動，校長李政穎說，因為雷雕機的建置，讓學校老師很多想法可以實踐，未來，學校也會透過老師的教學，引導高年級的學生來設計屬於自己的文創物品，真正落實自造教育的精神。


▲開學日，迎接新生，文德國小透過創客，讓偏鄉學校的學生也能夠接觸到不一樣的科技自造教育，也讓一年級新生的開學，變得很不一樣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

李政穎表示，30日適逢開學日，文德國小雖然是一所偏鄉的小校，但學校一直希望建構學生「重品格」、「有禮貌」的溫馨大家庭，由此，教導主任林宏建參考這樣的理念，運用雷雕機為每一位小一新生，設計出客製化的直尺，於迎新同時，由校長親自贈送給每一位小一新鮮人，象徵「有規矩、故有方圓」，要小朋友們能夠成為一位「重品格」、「有禮貌」的學生。


▲開學日，迎接新生，文德國小透過創客，讓偏鄉學校的學生也能夠接觸到不一樣的科技自造教育，也讓一年級新生的開學，變得很不一樣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

文德國小近年來在彰化縣政府的大力支持下，投入偏鄉創客（Maker）教育的推展，讓資訊與創客教育能夠深植偏鄉學校紮根，縣府除了協助文德國小建置數位教室，改善學生學習硬體外，更透過彰安國中自造教育中心區域攜手的資源，協助文德國小老師學習創客技能，投入偏鄉學生的創客教育。


▲開學日，迎接新生，文德國小透過創客，讓偏鄉學校的學生也能夠接觸到不一樣的科技自造教育，也讓一年級新生的開學，變得很不一樣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

李政穎說，學校除了配合新生閱讀推廣贈送每位小朋友一本新書外，更結合Zenbo機器人唸故事書給小朋友聽，Zenbo可愛的表情和可互動的設計，讓小朋友們聽起故事來津津有味，都捨不得下課休息。


▲開學日，迎接新生，文德國小透過創客，讓偏鄉學校的學生也能夠接觸到不一樣的科技自造教育，也讓一年級新生的開學，變得很不一樣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

一甲高兆鋒小朋友說：「機器人圓圓的好可愛，我要一直叫他唸故事給我聽」；蕭珮縈則說：「他好希望也有一台，這樣就可以一直聽故事了」。童言童語令人莞爾，而學校也透過Zenbo機器人的引入，除了針對低年級學生發揮故事閱讀互動的功能外，後續也將引入程式設計的教學，讓高年級的學生能夠自行規劃Zenbo機器人的路徑及動作，充份發揮偏鄉學校創客教育的可能。


▲開學日，迎接新生，文德國小透過創客，讓偏鄉學校的學生也能夠接觸到不一樣的科技自造教育，也讓一年級新生的開學，變得很不一樣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

關鍵字zenbo機器人開學小一新生文德國小創客
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