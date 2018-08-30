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中央社

豪雨致災要保本 養殖漁業必備強降雨型保單

中央社2018/08/30 18:45
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北30日電）農委會副主委黃金城今天表示，23日起的豪雨是極端氣候強降雨造成農業損害較大的首次案例，以養殖漁業最傷，投保已是必備。漁業署並說，強降雨型保單最高已可理賠成本全額。

農委會統計，23日起豪雨造成的農業災損，迄今累計新台幣7億6614萬元，並以漁業損失最嚴重，占3億9437萬元，主要是虱目魚受損658公頃、受損金額1億6827萬元，其次為吳郭魚、鱸魚等受損所致。

對比颱風造成的農業損失可能是20億、30億元以上，這次農損雖然累計金額未如風災高，但是確實光因豪雨、尚無強風就已致災。黃金城告訴中央社記者，這次的強降雨，算是造成各縣市出現局部農業災害的首次案例，顯示極端氣候已明確造成影響力。

針對本次漁業損失最嚴重，而且集中在養殖漁業上。農委會農金局指出，其實養殖業的重鎮，包含高雄市、屏東縣已配合農委會推動天災保險政策，推出低溫及降雨型保單，高雄市較早發生強降雨，已有出險金額。

農委會漁業署副署長王正芳並說，極端氣候強降雨看起來是定調了，原本分散幾個月慢慢下的雨，會集中降下，就目前由農委會公告辦理的天災現金救助給付只能占成本的1到2成，再投保天災保險的保單，才能保全成本，以因應往後氣候變遷造成的損害。

根據漁業署統計，去年台灣產物保險公司推出的降雨型保單，高雄的保單魚種為石斑魚、鱸魚、虱目魚等，連續48小時累計降雨546毫米以上，就達賠付雨量標準。屏東縣則是524毫米以上，保單的魚種更多，包含石斑魚、午仔魚、赤鰭笛鯛、金目鱸、鱸鰻、白蝦、泰國蝦等。

漁業署分析，降雨型保單的保險金額以100萬元為例，費率9%，農委會、地方政府各補助1/3，養殖戶只要負擔1/3，即3萬元，就這次豪雨高雄投保19件來看，前幾日的初算理賠，平均每戶有20多萬元，即便沒損失，只要降雨達標就可獲理賠，誘因充足，若是投保200萬元，理賠金額即為此例的2倍。

目前降雨型保單，去年屏東縣投保24件、養殖面積6.18公頃，今年增為55件、養殖面積33.45公頃；高雄市去年20件、養殖面積37餘公頃，但因為沒出險，今年投保件數未成長，為19件。漁業署呼籲因應極端氣候強降雨已成必然趨勢，別再以碰運氣思維因應。

此外，漁業署也跟同一家公司推出養殖漁業低溫型保險，魚種目前僅石斑魚，費率17.11%，去年投保18件（台南、高雄及屏東）、養殖面積17.7公頃；今年還未辦理，尚無數據。另虱目魚低溫型保單預計10月推出。

而漁業署統計，全國養殖漁業實際上有3.2萬多戶、養殖面積3.6萬公頃。黃金城強調，一直難以扭轉多數養殖業者的思維，但是以這2年推動保險實例來看，要在極端氣候中確保產業生機、分散風險，投保已是必須手段了。（編輯：張芷瑄）1070830

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