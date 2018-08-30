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澎湖縣長7人登記參選　賴峰偉壓軸盼重返榮耀

記者張塵／澎湖報導2018/08/30 19:20
▲國民黨澎湖縣長參選人賴峰偉希望帶領澎湖人重返榮耀（圖／張塵攝 , 2018.08.30）
▲國民黨澎湖縣長參選人賴峰偉希望帶領澎湖人重返榮耀（圖／張塵攝 , 2018.08.30）

國民黨澎湖縣長參選人賴峰偉30日下午在近百位支持者簇擁之下，浩浩蕩蕩前往選委會登記，使得這次澎湖縣長選舉高達7人登記，打破地方自治史上最多人參選的紀錄，澎湖年底將群雄並起，熱鬧非凡。

賴峰偉與妻子郭美珍今日下午登記前，先至住所附近的靈光殿上香，王乾發前縣長、無黨團結聯盟林炳坤主席夫人張端美、陳雙全副議長、馬公市代會副主席許國政等人陪同參拜。賴峰偉表示，兩次縣長選舉，他都從靈光殿出發，皆順利當選，祈求這次也能高票當選。


▲賴峰偉冒雨與青年幹部騎自行車到選委會登記（圖／賴峰偉提供 , 2018.08.30）

澎湖連日大雨，競選團隊原擬取消青年陪騎自行車登記活動，但賴峰偉與青年們士氣高昂，堅持騎乘自行車至選委會，車隊一行冒雨堅定前行，感動了在場加油的支持者，紛紛高喊「賴峰偉當選」、「賴峰偉第一名」、「賴峰偉卡實在」，加油聲響徹雲霄。

陪同登記的陳雙全副議長說，國民黨徵召賴峰偉是因為他過去的施政成績，大家有目共睹，所以要由最優秀的人來代表國民黨出征，取回執政權。他希望鄉親勇敢站出來，支持有能力、有理想，能為澎湖做事的賴峰偉。

賴在支持者簇擁下發言表示，他任內施政滿意度第一名、政績五星級評價，當時澎湖人走路有風，反觀陳光復縣長施政全國墊底，令澎湖人顏面無光，因此我們要重新振作，重返榮耀。


▲遭開除黨籍的前國民黨主委鄭清發信心滿滿前往登記（圖／張塵攝 , 2018.08.30）

遭開除黨籍的前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發，稍後也在10餘位支持者陪同下完成參選縣長登記作業。


 

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