NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈自來水公司與印尼水廠　簽備忘錄酒駕幕後黑手是他？林冠勳：不能說遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

〈百貨喜迎旺季〉新光三越站前店11年來最大改裝完成

鉅亨網2018/08/30 18:47
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

百貨龍頭新光三越旗下站前完成 1 樓門面和 2 樓大型改裝，1 樓化妝品區是 11 年來首度改裝，改以「時尚藝廊玩妝大道」為主軸全新登場，在百貨零售競爭激烈的態勢下，要善用周邊商圈優勢導入更多人潮，目標將傳統百貨轉型成台北最流行的車站型商場。

新光三越指出，西區以北車和西門町為兩大商圈，北車商圈不僅有軌道經濟，且是不少商辦和大型機構所在地，交通便利性和商業機能性極高，有利創造更多元的顧客樣貌。

因此，新光三越台北站前店 11 年來首度進行 1-2 樓大型改裝，以多元、流行、美食和享受作為 4 大調整主軸，推出 10 個獨家新櫃，還有逾 60 家品牌將在明 (31) 日起全新開幕。

新光三越台北站前店，化妝品區改裝後引進西區獨家四大國際巨星 Giorgio Armani、YSL、LA MER 和 PAUL & JOE，運用大量的電子屏幕、挑高百貨空間和各櫃店裝加入光線元素，並設立輕奢飾品選物所，強調提供上班族女性高 CP 值的時尚。

另一方面，針對成長性高的餐飲版圖和周邊上班族外帶龐大商機，站前店引進西區獨家 MIOPANE 貝果，以及首次登台的日本九洲三大甜點店之一由布院起司蛋糕。

而地下一樓美食街則引進小樽手作珈琲、翰林茶棧和小確幸紅茶牛奶合作社輕食品牌，10 月還將開出虎次郎日式炸牛排專賣店。

站前店強調，若不打破傳統櫃位思維無法在市場上競爭，1 樓門面大幅改裝後吸引更多顧客上門，才有機會拉升坪效，未來也將導入多流行多元的商品及活動，目標將傳統百貨轉型成台北最流行的車站型商場。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字新光三越統一時代百貨周年慶百貨化妝品西區百貨台北車站百貨headline
搶登高階電視一哥？三星和L...爆發上億假帳遭檢調約談 昇...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan