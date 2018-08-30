〈百貨喜迎旺季〉新光三越站前店11年來最大改裝完成

百貨龍頭新光三越旗下站前完成 1 樓門面和 2 樓大型改裝，1 樓化妝品區是 11 年來首度改裝，改以「時尚藝廊玩妝大道」為主軸全新登場，在百貨零售競爭激烈的態勢下，要善用周邊商圈優勢導入更多人潮，目標將傳統百貨轉型成台北最流行的車站型商場。

新光三越指出，西區以北車和西門町為兩大商圈，北車商圈不僅有軌道經濟，且是不少商辦和大型機構所在地，交通便利性和商業機能性極高，有利創造更多元的顧客樣貌。

因此，新光三越台北站前店 11 年來首度進行 1-2 樓大型改裝，以多元、流行、美食和享受作為 4 大調整主軸，推出 10 個獨家新櫃，還有逾 60 家品牌將在明 (31) 日起全新開幕。