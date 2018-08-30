NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈好想贏韓國！中華男排惜敗進銅牌戰自來水公司與印尼水廠　簽備忘錄遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

823水災害　嘉義縣戶政到災區免費補發證件

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/08/30 19:18
▲嘉義823水災，戶政免費換證件。（圖／記者陳鐘聲攝 , 資料相片）
▲嘉義823水災，戶政免費換證件。（圖／記者陳鐘聲攝 , 資料相片）

嘉義縣政府表示，823水災民們國民身分證、戶口名簿及健保卡浸濕或滅失的災民，嘉義縣各戶政單位將前進災區受理文件補發申請，並免收規費。

縣府表示，朴子戶政事務所今（30）日上午8時至12時在重災區的東石鄉洲仔村、東崙村(栗子崙、中洲)、西崙村、塭仔村等地，共4村5地點；布袋鎮貴舍里(貴舍、半月)、菜舖里(新吉庄、菜鋪廍) 、考試里(考試潭、鹿寮仔) 、西安里、東安里、中安里、岑海里、東港里、永安里共9里12地點，配合公所受理災損申報同時受理證件補發申請，東石鄉掌潭村(掌潭、白水湖)因積水剛退,，民眾忙清理，排定在明（31）日上午8到12點辦理。

縣府另安排9月4日（星期二）在東石鄉、9月5日（星期三）在布袋鎮全面受理申請，另對行動不便或重病者，則在受理時間結束後，戶政單位會擇日派員到府服務。

縣府指出，災民申請淹水救助及農林漁牧救助，可先提出申請並經公所審查符合資格後，整批送交戶政事所，由戶政事務所提供相關戶籍資料，並請公所轉知受理的村里幹事配合辦理；健保卡補發申請部分，受理證件補發時同時通報健保局免費補發，14歲以下兒童健保卡補發申請因戶役政資訊系統無檔存照片，可上傳健保署供製卡使用，經與健保署南區業務組協調，同意當事人若無法提供照片時仍予以受理申請。

關鍵字嘉義縣政府823水災健保卡
加強巡倒清刷　避免積水孳生病媒蚊7人參選破紀錄　賴峰偉盼重返榮耀

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan