823水災害　嘉義縣戶政到災區免費補發證件

縣府表示，朴子戶政事務所今（30）日上午8時至12時在重災區的東石鄉洲仔村、東崙村(栗子崙、中洲)、西崙村、塭仔村等地，共4村5地點；布袋鎮貴舍里(貴舍、半月)、菜舖里(新吉庄、菜鋪廍) 、考試里(考試潭、鹿寮仔) 、西安里、東安里、中安里、岑海里、東港里、永安里共9里12地點，配合公所受理災損申報同時受理證件補發申請，東石鄉掌潭村(掌潭、白水湖)因積水剛退,，民眾忙清理，排定在明（31）日上午8到12點辦理。

嘉義縣政府表示，823水災民們國民身分證、戶口名簿及健保卡浸濕或滅失的災民，嘉義縣各戶政單位將前進災區受理文件補發申請，並免收規費。

縣府另安排9月4日（星期二）在東石鄉、9月5日（星期三）在布袋鎮全面受理申請，另對行動不便或重病者，則在受理時間結束後，戶政單位會擇日派員到府服務。

縣府指出，災民申請淹水救助及農林漁牧救助，可先提出申請並經公所審查符合資格後，整批送交戶政事所，由戶政事務所提供相關戶籍資料，並請公所轉知受理的村里幹事配合辦理；健保卡補發申請部分，受理證件補發時同時通報健保局免費補發，14歲以下兒童健保卡補發申請因戶役政資訊系統無檔存照片，可上傳健保署供製卡使用，經與健保署南區業務組協調，同意當事人若無法提供照片時仍予以受理申請。