影／二林鎮廣興國小出奇招　學生數成長三成

▲開學日，二林鎮廣興國小以香草六寶課程讓學生及家長感受學校的教學創意，讓親子利用餅干、水果、香草來製作好吃的輕食。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

少子化的時代，彰化縣迷你小校二林鎮廣興國小喜迎8位小一新生及2位轉學生，30日開學，校方以香草六寶課程，讓新生及家長先行體驗。整個歷程，重視實作及美學，讓學生及家長感受學校的教學創意，和親子間的溫馨和感動。

30日廣興國小的每個小一新生，在師長陪伴下一起學習「認識校園香草」，辨識薄荷、香蜂草、薰衣草等植物；自製「香草茶飲」，從香草摘除、沖洗、調配口味及沖泡，讓孩子再進行奉茶儀式，學會感謝家長的照顧；製作「香草祈願卡」，由親子共同彩繪香草及葉拓，書寫智慧、健康、平安等祝福語；最後，再加上「香草輕食」，讓親子利用餅干、水果、香草來製作好吃的輕食。



▲開學日，二林鎮廣興國小以香草六寶課程讓學生及家長感受學校的教學創意，讓親子利用餅干、水果、香草來製作好吃的輕食。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

教務主任楊素綾說，國小一年級新生入學，廣興今年學生數成長了30%，她認為偏鄉人口老少、再加上少子女化困境，學校更需要辦出「特色」才能獲得家長認同、吸引學生就讀，廣興國小107年榮獲「教育部閱讀磐石學校獎」和「全國特色特優學校」已明顯看到新生人數翻轉。



▲開學日，二林鎮廣興國小以香草六寶課程讓學生及家長感受學校的教學創意，讓親子利用餅干、水果、香草來製作好吃的輕食。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

輔導主任黃俊宏說，香草課程是6套課程模組共42個教學單元組成，在今年新生入學的活動上，我們挑了操作性強，適合小一新生的教學歷程，來引發孩子學習的興趣，幾乎是動員了所有行政和老師共同規劃和行動。



▲開學日，二林鎮廣興國小以香草六寶課程讓學生及家長感受學校的教學創意，讓親子利用餅干、水果、香草來製作好吃的輕食。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

小一新生吳青諺小朋友說，香草點心很好吃，我喜歡來上學。蔣奕濰小朋友說，很喜歡香草六寶，他們很可愛，可以和我們一起上課。洪煒智說，做香草卡自己選顏色，自己操作很好玩，葉子變得好漂亮。



▲開學日，二林鎮廣興國小以香草六寶課程讓學生及家長感受學校的教學創意，讓親子利用餅干、水果、香草來製作好吃的輕食。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

全程參加新生活的家長都給予高度肯定，學生奕濰的媽媽說，看到老師介紹香草課程很棒，讓子感受到滿滿祝福。青諺媽媽說，廣興除了學科教學很重視外，孩子將來的學習體驗和戶外教學會很多元，我對孩子的學習很有期待。學生怡瑄的媽媽說，這是我們家第一個小孩，第一次參加新生入學，感覺學校很用心，規劃了很好的活動，一改我對學校傳統的認知。



▲開學日，二林鎮廣興國小以香草六寶課程讓學生及家長感受學校的教學創意，讓親子利用餅干、水果、香草來製作好吃的輕食。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

校長吳寶嘉指出，學校行政及教師在開學從一週便每日返校進行環境整備，希望讓新生及舊生能感受新學年校園和教學的變化。從家長和學生得到許多正向回饋，會讓學校團隊更加用心。