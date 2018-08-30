823南台水災傷選情？洪耀福：淹水後災區民調會上升

823 南台灣豪雨成災，對年底選戰是否會造成影響？民進黨祕書長洪耀福今（ 30 ）日表示，根據過去經驗，淹水完做民調，災區民調都會上升，因為災民覺得政府有在做事，這次救災的速度非常快，國民黨的攻擊也不會有效果。

823 熱帶性低氣壓帶來驚人雨勢，造成嘉義、台南等地傳出許多淹水災情，洪耀福今日與媒體茶敘，被問到是否會影響年底選情？他坦言，目前還在觀察，但應該不會。

洪耀福表示，根據過去經驗，淹水後做民調，災區的民調都會上升，因為當地民眾看到政府確實很用心在救災，反而是外地民眾覺得政府沒在救災。他更指出，北部鄉親回嘉義就知道政府怎麼照顧故鄉，覺得災情會影響選情是台北觀點，這次救災的速度坦白說非常快，國民黨的攻擊不會有效果。