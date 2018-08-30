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政治

823南台水災傷選情？洪耀福：淹水後災區民調會上升

編輯中心／綜合報導2018/08/30 19:08
▲民進黨祕書長洪耀福表示，根據過去經驗，淹水後做民調，災區民調都會上升。（資料圖／記者陳弘志攝 , 2018.07.27 )
▲民進黨祕書長洪耀福表示，根據過去經驗，淹水後做民調，災區民調都會上升。（資料圖／記者陳弘志攝 , 2018.07.27 )

 823 南台灣豪雨成災，對年底選戰是否會造成影響？民進黨祕書長洪耀福今（ 30 ）日表示，根據過去經驗，淹水完做民調，災區民調都會上升，因為災民覺得政府有在做事，這次救災的速度非常快，國民黨的攻擊也不會有效果。

 823 熱帶性低氣壓帶來驚人雨勢，造成嘉義、台南等地傳出許多淹水災情，洪耀福今日與媒體茶敘，被問到是否會影響年底選情？他坦言，目前還在觀察，但應該不會。

洪耀福表示，根據過去經驗，淹水後做民調，災區的民調都會上升，因為當地民眾看到政府確實很用心在救災，反而是外地民眾覺得政府沒在救災。他更指出，北部鄉親回嘉義就知道政府怎麼照顧故鄉，覺得災情會影響選情是台北觀點，這次救災的速度坦白說非常快，國民黨的攻擊不會有效果。

對於這次水災，洪耀福表示，災難是鍛鍊台灣人的意志，這次的雨下得很快很大，台灣是個天災很多的國家，這些災難會鍛鍊出台灣人堅強的意志。當災難發生時，政府短時間內難將每個細節都處理好，所以災民會著急、有情緒，這些他都可以理解。

洪耀福強調，執政黨的責任是要認真執政，去面對、解決問題，至於總統蔡英文搭乘雲豹裝甲車勘災的照片在網上瘋傳，洪耀福則說這是斷章取義，不能用 1 、 2 張照片就看圖說故事；而行政院長賴清德為日前「上帝說」道歉，洪耀福也認為，道歉不一定是失言，有時候是感覺、責任。

關鍵字洪耀福淹水民調選情民進黨823水災
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