有雷／周迅為《如懿》成最慘女主角　製作人親致歉

《如懿傳》製作人黃瀾29日接受陸媒訪問時，談及周迅的年紀不適合演出少女模樣，她表示：「我們在技術上已經盡力了，不可能要求演員永遠20歲，希望觀眾對年齡的要求不要太苛刻。」也透露周迅在連續拍了6個月後，才補拍少女情節的場面，更為周迅緩頰說：「她當時已經很累了，臉上有些腫是事實，這和我們的安排不合理也有關係。」

宮鬥劇《延禧攻略》掀起一股追劇熱潮，同樣歷史背景的《如懿傳》雖然沒搶先播映，但隨著各宮妃子陰險狡詐起來，討論度也日漸升高。《如懿傳》劇情一開始從霍建華、周迅青少年時期演起，當時周迅的嗓音屢屢被批為「鴨嗓」，更有網友直言周迅的臉很腫，近日製作人也出面解釋，一切都不能怪周迅。



▲如懿被打入冷宮，劇情逐漸緊湊。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.30）

至於與《延禧攻略》播出時間有重疊，與快節奏的《延禧》相比，《如懿傳》前8集的步調較為緩慢，黃瀾也說：「節奏快和慢是非常個人化的感受，和觀眾需求有關，我自己是覺得處處都是戲，每個故事都有著自己的節奏。」

雖然《如懿傳》前幾集都在鋪陳，但近日如懿（周迅飾）的貼身宮女阿箬叛主求榮，甚至還想毒害如懿，在不得已的情況下，乾隆皇帝（霍建華飾）只好將她打入冷宮。讓許多網友心疼如懿被整個後宮陷害不說，就連與她心意相通的皇上也束手無策，更被稱是「史上最慘女主角」。



▲阿箬曾是如懿的貼身宮女，叛主求榮成了慎常在。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.30）



▲太后甄嬛要求乾隆送如懿去冷宮，是為保全她性命。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.30）

心地善良的海貴人（張鈞甯飾演）本來是不得寵的嬪妃，為了如懿也慢慢開始黑化，不僅學會爭聖寵，趁著懷了龍種後吞下水銀，使得如懿過去陷害皇嗣一事再度重新審理，讓如懿獲得清白。當然，從如懿步出冷宮那日起，也會慢慢顯現後宮爭霸戰才要開始，她的妝容、眼神全然不同，充分展現了影后的演技實力。



▲如懿（右）要被打入冷宮，海貴人超不捨，以後兩人將雙雙黑化。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.30）