台灣港埠防疫緊急應變能力 歐盟專家誇讚

（中央社記者陳偉婷台北30日電）國際機場和港區是防堵疫病大門，疾管署近日邀歐盟專家來台評鑑，專家對台灣機場、港埠防疫應變能力大為讚賞，加上機場雖曾發生麻疹群聚但應變得宜，值得部分歐洲國家學習。

世界衛生組織國際衛生條例規定，有國際空港、海港的國家應每年由港埠辦理自評、每5年接受外部專家評核公共衛生事件的應變能力。透過此機制，有助提升港埠防護能力。

台灣雖非世衛會員，但為善盡國際衛生責任，不讓台灣成為防疫的漏洞，衛生福利部疾病管制署近日邀歐盟2名專家到桃園國際機場及高雄港進行港埠因應公共衛生事件應變能力的計畫評核。