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影／員林家商開學　表揚菁英畢業生

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/30 20:17
▲開學日，國立員林家商頒發「菁英獎」，表揚已考上國立或頂尖大學的菁英學生，錄取國立人數成長6%。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)
▲開學日，國立員林家商頒發「菁英獎」，表揚已考上國立或頂尖大學的菁英學生，錄取國立人數成長6%。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

為鼓勵學生認真向學，發揚優質的員家精神，國立員林家商於民國98年設立「菁英獎」，30日在開學典禮上，表揚這批已考上國立或頂尖大學的菁英學生，激勵學弟妹能見賢思齊，薪傳追求卓越的優良典範。


▲開學日，國立員林家商頒發「菁英獎」，表揚已考上國立或頂尖大學的菁英學生，錄取國立人數成長6%。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

校長陳定宏表示，員林家商107學年度升學表現優異，錄取國立科大人數共165人（日間部162人：科技大學144人、一般大學14人、軍校4人，進修部3人），達錄取國立科大標準者190人（50%），錄取國立人數成長6%。


▲開學日，國立員林家商頒發「菁英獎」，表揚已考上國立或頂尖大學的菁英學生，錄取國立人數成長6%。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

考取國立臺北科技大學、國立雲林科技大學、國立高雄科技大學、國立臺北商業科技大學、國立高雄餐旅大學與國立臺北護理健康大學等各類科前三志願學校共70人，佔錄取國立人數43%，成績亮眼。


▲開學日，國立員林家商頒發「菁英獎」，表揚已考上國立或頂尖大學的菁英學生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

陳定宏指出，員家師生努力藉由繁星甄選、技優保送、技優甄審、甄選入學與登記分發等各升學管道於各科群表現穩定成長，其中幼保科在家政群幼保類全國總成績名列第二，其中吳星誼（全國排名第2名）、陳佳玟（全國排名第12名）與陳俞欣（全國排名第15名）三人在1924名考生中脫穎而出，排名全國前15名。


▲開學日，國立員林家商頒發「菁英獎」，表揚已考上國立或頂尖大學的菁英學生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

錄取各科系前三志願大學者，不乏國中免試入學時只有5B的學生，證明在員林家商三年的培育下擁有不亞於第一志願學校的優秀成績，是師生共同努力的成果。


▲開學日，國立員林家商頒發「菁英獎」，表揚已考上國立或頂尖大學的菁英學生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

接受菁英獎表揚學生們則感恩表示，在員家求學過程中，除學會縫紉、製作和設計創意等技術，更學習到真誠服務、待人處世與團隊合作的精神和態度，更體悟出「溝通」與「平衡」的重要性，也鼓勵學弟妹們，傳承這份榮耀和傳統。


▲開學日，國立員林家商頒發「菁英獎」，表揚已考上國立或頂尖大學的菁英學生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

陳定宏強調，員家學生秉持「進入員家，就是贏家」的精神，兼顧技能與課業的學習，尤為值得嘉許。「菁英獎」不只代表應屆畢業生佳績的締造，更是成功經驗的傳承，進而鼓舞在校生「立定目標，積極向前」地追求夢想。

關鍵字菁英獎員林家商開學繁星甄選贏家
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