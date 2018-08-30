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爆發上億假帳遭檢調約談 昇華：假交易爭議純屬誤會

鉅亨網2018/08/30 19:14
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昇華娛樂 (4806-TW) 昨 (29) 日傳出陸續虛設 7 家公司與其進行假交易，遭到檢調單位發動第二波搜索與約談行動，對此，昇華今 (30) 日澄清，此次事件所涉及的 7 家公司並非虛設公司，大多是昇華過往委託進行戲劇製作與拍攝的合作廠商，彼此往來的合約與憑證可據，委託製作戲劇大都已完成，部分也已順利播出，假交易爭議純屬誤會。

昇華董事長俞惟中繼 4 月被控掏空公司 7000 萬資產遭搜索約談後，由於昇華被檢舉陸續虛設 7 家公司與昇華娛樂進行假交易，帳面金額逾億元，還涉嫌逃稅、違反證券交易法等罪，昨日昇華又遭到台北地檢署發動第二波搜索與約談行動，約談俞惟中等 9 人釐清案情，俞今日依涉嫌違反證交法等罪嫌，訊後諭令 150 萬元交保。

對此，昇華今日發布聲明表示，公司已主動提供相關廠商往來合約、憑證、會計報表、存摺等各項資料，以供檢調釐清事實，並鄭重澄清表示，此次事件所涉及的 7 家公司並非虛設公司，大多為昇華過往所委託進行戲劇製作與拍攝的合作廠商，彼此間往來的合約與憑證可據，委託製作戲劇大都已完成，部分戲劇也已順利播出，虛假交易是出於誤會。

昇華表示，往來的交易、憑證等均經會計師覆核，並已用於編製財報與稅報完成且按時申報，靜待司法調查結果還原事實真相。

昇華強調，目前公司手上仍握有《網路四部曲》、《舞魅娘》、大型古裝劇《哪吒》等 10 部戲劇庫存，陸續在今年第 3、第 4 季開播，更有包括已開鏡的《翻轉世界守護你》在內的 6 部網路劇，及首部自製電影《黑手巨人》等陸續啟動製作，目前公司財務、業務營運等一切正常。

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