影／員林農工開學　神農獎、小巨人獎校友傑出校友返校

▲國立員林農工邀請榮獲神農獎及傑出校友返校，頒獎表揚考上國立科大的學生，並勉勵同學們要多培養學習能力，才能為台灣農業貢獻心力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

30日各級學校都辦理開學日，國立員林農工邀請榮獲神農獎，以及在各行各業的傑出校友返校，除頒獎表揚考上國立科大的200多位學生，並勉勵同學們想成功、不可能不勞而獲，要多培養學習能力，才能為台灣農業貢獻心力。

員林農工神農獎得主柯添淇、劉清尊，創業楷模獎得主陳世曉、傑出校友徐祺程等人返校，以校友傳承員農勤學精神，除頒發上榜國立科大232名學生綵帶與獎品之外，對於認真向學、統測分數達550分以上的廖俊銘等29人再加發獎學金。



▲國立員林農工邀請榮獲神農獎及傑出校友返校，頒獎表揚考上國立科大的學生，並勉勵同學們要多培養學習能力，才能為台灣農業貢獻心力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

國立員林農工早期是幫台灣栽培優秀農民、生產農業機械、以及創設農產加工企業人才的搖籃，為了延續培養學生研發的基礎學科以及專業技能，30日邀請榮獲「神農獎」、中小企業「小巨人獎」的傑出校友返校，在新學年度的開學典禮中，頒獎給品學兼優、榮獲「勤學獎」的學生。



▲國立員林農工邀請榮獲神農獎及傑出校友返校，頒獎表揚考上國立科大的學生，並勉勵同學們要多培養學習能力，才能為台灣農業貢獻心力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

校長林玉芬表示，儘管目前國內科技、金融與餐飲服務業當道，但是相對比較辛苦的農事教育才是所有產業的根本，為了讓一年級新生和在校生有個學習好榜樣，規劃往後升學與投入職場的新願景，讓這些傑出的校友，親手頒獎給統測成績名列前茅、在全國農業技藝競賽中勇奪金手獎的得主，希望能夠傳承努力務實學習的校風和成為優異農事人才的傳統。



▲國立員林農工邀請榮獲神農獎及傑出校友返校，頒獎表揚考上國立科大的學生，並勉勵同學們要多培養學習能力，才能為台灣農業貢獻心力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

現任台灣區花卉發展協會董事的柯添淇勉勵學弟妹們要珍惜在員農學習的機會，他是農場經營科第二屆學生，在83年時獲頒十大傑出農民。他說，員農是「勤學」的好環境，當年他就在師長的教導下從愛玩變成名列前茅。看到第一屆學長林俊廷在81年時獲頒十大傑出農民，讓他積極效法，終於也能為母校爭光。



▲國立員林農工邀請榮獲神農獎及傑出校友返校，頒獎表揚考上國立科大的學生，並勉勵同學們要多培養學習能力，才能為台灣農業貢獻心力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

家長會長也是傑出校友徐祺程說，這次學校邀請神農獎與小巨人獎校友回校頒獎，是要鼓勵及嘉勉年輕學子勤奮向學，對自己的生涯做妥善規劃，徐祺程認為員農的校友在各行各業發展時都秉持「用心學習、自助天助」的精神，他以校友及家長會長的雙重身分期許員農的學生要勤奮學習，將來個個都能成為東方的「綠巨人」。