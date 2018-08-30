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台灣自來水公司與印尼東爪哇省3家水廠　簽署合作備忘錄

記者黃守作／高雄報導2018/08/30 19:56
▲台灣自來水公司與印尼東爪哇省3家自來水廠，在該公司董事長郭俊銘(右3)見證下，共同簽署合作備忘錄。(圖／記者黃守作攝，2018.08.30)
▲台灣自來水公司與印尼東爪哇省3家自來水廠，在該公司董事長郭俊銘(右3)見證下，共同簽署合作備忘錄。(圖／記者黃守作攝，2018.08.30)

台灣自來水公司於今(30)日上午，在該公司第7區管理處介壽堂，與印尼東爪哇省3家自來水廠，共同簽署合作備忘錄，以推動東爪哇省泗水縣自來水建設案，以展現台灣水務工程的軟硬體實力。


▲台灣自來水公司董事長郭俊銘(右5)與印尼東爪哇省3家自來水廠廠長等人為合作推動水處理及配水工作誓師。(圖／記者黃守作攝，2018.08.30)

台灣自來水公司與印尼東爪哇省3家自來水廠共同簽署合作備忘錄儀式，是在該公司董事長郭俊銘見證下，由該公司副總經理吳俊榮與印尼東爪哇省PASURUAN、MOJOKERTO、MALANG等3家自來水廠廠長簽署合作備忘錄，有我國及印尼、越南等國水務工程專業人士與會。


▲參與簽署合作備忘錄的台灣與印尼等國自來水專業人員。(圖／記者黃守作攝，2018.08.30)

台灣自來水公司董事長郭俊銘表示，印尼東爪哇省水務機關首長及自來水業者等一行8人，是到我國高雄參加2018年亞洲漏控會議及2018國際水展期間，為東爪哇省泗水縣自來水建設案，引進台灣水處理及配水工程技術，改善縣境用水品質，除參訪我國先進的淨水、供水設施，見證台灣水務產業在軟硬體設施的堅強實力外，並與水公司簽署合作備忘錄。


▲台灣自來水公司董事長郭俊銘(中)接受媒體訪問。(圖／記者黃守作攝，2018.08.30)

郭俊銘董事長指出，雙方就未來水處理技術與配水設施共同合作，期能創造互利共贏，一方面能運用台灣自來水技術與經驗，改善印尼東爪哇省境內用水品質；另一方面則建立一座淨水廠示範區，作為前進印尼市場的灘頭堡，未來向印尼各省市展現台灣水務工程的軟硬體實力。

郭俊銘董事長並指出，過去1年來，他多次走訪、拜會新南向目標國家，行銷台灣水處理核心技術能力，也陸續邀請新南向國家，包括印尼、印度、菲律賓、越南等政府官員及自來水業者來台技術參訪，彼此交換意見，從中瞭解這些國家自來水因受工業積極發展影響，許多水源遭受嚴重之汙染。

郭俊銘董事長進一步指出，這些國家缺水的關鍵並非缺乏水源，而在於水處理技術落後，沒有技術能力淨化水資源，整體水處理技術落後台灣30至40年，供水普及率低、漏水率高及水質不佳等問題，這都是東南亞國家普遍的用水隱憂，例如今(30)日與該水公司簽署合作備忘錄(MOU)的PASURUAN低至14%、MOJOKERTO僅為30%、MALANG雖較高亦僅78%，從中蘊藏巨大的商機。

郭俊銘說，雖然新南向國家的水務商機龐大，但仍有很多阻礙有待克服，例如這些國家的自來水發包相關工程預算偏低，未來需尋求顧問標案源或以PPP、ODA模式解決，希望透過與印尼東爪哇省3家自來水廠簽署合作意向書，能加深台灣、印尼彼此合作的契機，共同探索各種合作的方式，一起排除合作的阻礙，建立1座淨水場示範區，作為台灣水務產業前進印尼市場的灘頭堡，並將此合作的實務經驗，拓展至其他新南向目標國，發展更多的合作契機。


 

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