宏碁看好下半年營運 區塊鏈新品今年上市

筆電大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖表示，下半年因有耶誕節、返校季，以季節性來看，表現將比上半年好，不過美中貿易戰仍然會產生影響，最先產生波動的就是匯率。陳俊聖認為，重建宏碁成為上市集團公司榮景，將不斷開發新的技術、扶持子公司上市，今年底前有望推出應用區塊鏈技術的新品。

宏碁新型電腦面對英特爾處理器可能缺貨的問題，陳俊聖表示，靠著宏碁全球 5000 多人在各地前線支應，雖然可能每天狀況不一樣，但是會不斷溝通協調，想辦法解決問題。

面對下半年市況，陳俊聖認為，以季節性來看，下半年有年底耶誕節，還有學校返校季等，表現都會優於上半年，但是美中貿易戰一定有影響，變動最大的就是匯率，宏碁將紀律性避險，讓所有風險跟損失降到最低。