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宏碁看好下半年營運 區塊鏈新品今年上市

鉅亨網2018/08/30 19:19
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筆電大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖表示，下半年因有耶誕節、返校季，以季節性來看，表現將比上半年好，不過美中貿易戰仍然會產生影響，最先產生波動的就是匯率。陳俊聖認為，重建宏碁成為上市集團公司榮景，將不斷開發新的技術、扶持子公司上市，今年底前有望推出應用區塊鏈技術的新品。

宏碁新型電腦面對英特爾處理器可能缺貨的問題，陳俊聖表示，靠著宏碁全球 5000 多人在各地前線支應，雖然可能每天狀況不一樣，但是會不斷溝通協調，想辦法解決問題。

面對下半年市況，陳俊聖認為，以季節性來看，下半年有年底耶誕節，還有學校返校季等，表現都會優於上半年，但是美中貿易戰一定有影響，變動最大的就是匯率，宏碁將紀律性避險，讓所有風險跟損失降到最低。

宏碁年初目標要讓電競成為北美市場龍頭，今年五至七月已初步實現相關目標，陳俊聖指出，根據 IDC 調查，宏碁上半年電競筆電排名僅全球第五，讓他非常意外，代表宏碁還有很多成長空間。

宏碁電競市場成長再多，未來仍然必須面對成長趨緩問題，陳俊聖表示，公司內部會一直不斷持續專注在開發新的技術上，探索產品化的可能，以區塊鏈技術而言，今年就可能看到宏碁應用相關新品推出，手機事業則確定放棄，不在宏碁的計畫表內。

陳俊聖表示，自己初進宏碁時，宏碁是一個擁有 11 家上市公司的大集團，他的理想是在 3 至 5 年內重建這樣一個大集團，除了今年已經公布的 7 家子公司即將上市櫃外，他認為，重點是必須創造價值，對公司產生互利，所以子公司一定都會持股過半，實際掌握子公司控制權。

陳俊聖談到，宏碁雖然也會考慮用 MMA 併購方式讓公司壯大，但是現在主要目標是找到不同技術、市場，為宏碁發展更多新的營運動能，成為未來型企業。

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關鍵字宏碁區塊鏈headline
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