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影／關懷視障公益路跑賽　10月13日員林家商登場

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/30 20:34
▲「eye在員林邁向新視界」2018關懷視障公益路跑賽，10月13日在員林家商登場，歡迎大家來運動做愛心，一起來關心視障朋友。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)
▲「eye在員林邁向新視界」2018關懷視障公益路跑賽，10月13日在員林家商登場，歡迎大家來運動做愛心，一起來關心視障朋友。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

為靈魂之窗而跑！員林百果山國際獅子會於30日上午辦理「eye在員林邁向新視界」2018關懷視障公益路跑賽活動宣傳會，百果山獅子會長辜鈺絢宣佈，10月13日上午5點至12點在員林家商辦理，邀請跑友、民眾一同共襄盛舉，關懷社會之餘也不忘運動，讓社會大眾了解視障朋友健康活力與自信陽光的一面。


▲「eye在員林邁向新視界」2018關懷視障公益路跑賽，10月13日在員林家商登場，歡迎大家來運動做愛心，一起來關心視障朋友。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

縣長魏明谷表示，「eye在員林邁向新視界」公益馬拉松是一個有特色的活動，除了呼籲大家一起關心靈魂之窗，不要沉迷於手機、電腦等3C產品之外，也希望引導視障朋友也可以一起來跑馬拉松，喚醒大家對視障朋友的關懷，陪著視障朋友跑人生的旅程，歡迎大家來運動做愛心，一起來關心視障朋友。


▲「eye在員林邁向新視界」2018關懷視障公益路跑賽，10月13日在員林家商登場，歡迎大家來運動做愛心，一起來關心視障朋友。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

魏明谷指出，「eye在員林邁向新視界」公益路跑活動10月13日將在員林家商登場，歡迎大家一起來路跑，不僅可以強身，也可以做愛心，報名所得以及攤位義賣所得將捐給視障團體、導盲犬訓練協會，歡迎大家以運動做愛心，以運動愛台灣、關懷弱勢，把愛心發揮到極致，讓社會更溫馨，讓視障朋友可以感受到社會的關懷。


▲「eye在員林邁向新視界」2018關懷視障公益路跑賽，10月13日在員林家商登場，歡迎大家來運動做愛心，一起來關心視障朋友。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

辜鈺絢表示，看到現在很多青少年沉迷於3C產品，為關懷青少年，也呼籲大家要好好保護眼睛，因此舉辦「eye在員林邁向新視界」關懷視障者公益路跑活動，她呼籲青少年一定要多多運動，也一同來關懷視障朋友，路跑活動有21公里、10公里、5公里，活動時間在10/13，歡迎大家陪著視障朋友走一走，這場活動並非專為視障朋友，是全國民眾都可以參加，期許藉此活動關懷視障朋友以及導盲犬，希望愛好路跑朋友踴躍報名參加。


▲「eye在員林邁向新視界」2018關懷視障公益路跑賽，10月13日在員林家商登場，歡迎大家來運動做愛心，一起來關心視障朋友。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

立法委員陳素月表示，眼睛是靈魂之窗，不管是先天或後天失去視力，無法欣賞彩色的世界，人生勢必十分孤獨，更需要許多人的關懷，辦理這次活動，一方面希望視障朋友知道還是有許多人陪伴他們、關心他，另一方面也呼籲大家愛護視力，也希望這項活動獲得社會大眾的支持，大家一起來參與、一起來關懷視障朋友，一起作愛心作公益，也希望訓練更多的導盲犬來服務視障朋友。

關鍵字馬拉松靈魂之窗關懷視障3c產品導盲犬
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