女子廟口搶銀樓金項鍊 警一小時內破案

張女說，不久後，陳女拿著手機和錢包再度進入店內，此時安全帽已卸下，仍戴著口罩，陳女再度試戴同一條金項鍊，不僅詢問價格，還不斷討價還價。

銀樓張姓女老闆娘受訪表示，32歲陳女下午1時許頭戴安全帽進入店內要求試戴約1兩9分的金項鍊，隨後提出想戴著金項鍊外出拿手機，但因未付錢遭到她拒絕，陳女便離去。

（中央社記者王朝鈺基隆市30日電）基隆市陳姓女子今天下午兩度前往仁三路一家銀樓，佯稱要試戴市價5萬5000元的金項鍊，趁店家不注意奪門而出，警方獲報動員查緝，一小時內將陳女緝捕到案。

張女表示，過程中，正好有名拄著枴杖老婦走進店內要看櫥窗裡的墜子，當時她正在一旁指導孩子功課，由丈夫蘇姓老闆接待，此時，陳女默默走到櫥窗旁假裝一起看墜子，趁老闆不注意時奪門而出。

第一警分局忠二路派出所下午1時51分接獲通報後，立刻通知勤指中心並調閱周邊監視器，分局長王貴正指示內、外勤同仁立即前往攔截圍捕，偵查隊副隊長黃弘斌下午2時13分在愛二路逮捕陳女。

陳女到案後坦承獨自犯案，供稱金項鍊已拿到安一路一間銀樓變賣，得手4萬7000元，陳女還向老闆求饒：「我把金項鍊賣掉了，錢還你可以嗎？」但警方訊後仍依搶奪罪嫌，將陳女移送法辦。（編輯：陳怡璇）1070830