首爾直擊／周子瑜來了！　辣曬美腿正翻天

由南韓音樂平台Soribada舉辦的第二屆《SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS》今（30）日下午4點半（台灣時間3點半）在奧林匹克體操競技場舉行，典禮請到數十組團體共襄盛舉，現場星光熠熠，也吸引近300名粉絲擠爆星光大道，只為目睹偶像風采。

今典禮有防彈少年團（BTS）、WANNA ONE、TWICE、Red Velvet、NU’EST W、AOA、MONSTA X、MAMAMOO、NCT 127、DIA、炯燮x義雄、Stray Kids、THE BOYZ、MOMOLAND、YDPP、UNB、IZ、臉紅的思春期、徐仁英、請夏、Samuel等人出席，但部分藝人因行程關係，未出席星光大道，而WANNA ONE、TWICE、Red Velvet、NU’EST W等藝人一現身，尖叫聲此起彼落，人氣不容小覷。