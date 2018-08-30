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娛樂

首爾直擊／周子瑜來了！　辣曬美腿正翻天

記者陳雅蘭／首爾報導2018/08/30 19:48
▲周子瑜。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.8.30）
▲周子瑜。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.8.30）

由南韓音樂平台Soribada舉辦的第二屆《SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS》今（30）日下午4點半（台灣時間3點半）在奧林匹克體操競技場舉行，典禮請到數十組團體共襄盛舉，現場星光熠熠，也吸引近300名粉絲擠爆星光大道，只為目睹偶像風采。

今典禮有防彈少年團（BTS）、WANNA ONE、TWICE、Red Velvet、NU’EST W、AOA、MONSTA X、MAMAMOO、NCT 127、DIA、炯燮x義雄、Stray Kids、THE BOYZ、MOMOLAND、YDPP、UNB、IZ、臉紅的思春期、徐仁英、請夏、Samuel等人出席，但部分藝人因行程關係，未出席星光大道，而WANNA ONE、TWICE、Red Velvet、NU’EST W等藝人一現身，尖叫聲此起彼落，人氣不容小覷。


▲WANNA ONE。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.8.30）


▲NU’EST W。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.8.30）


▲MAMAMOO。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.8.30）

剛於25、26日於台灣結束巡迴演唱會的夯團WANNA ONE，今不走壓軸於第四組登場，台灣籍成員賴冠霖表示，很感謝得到大家的愛，也很榮幸被受邀出席典禮；TWICE九位女孩穿小洋裝現身，立刻引起現場大批ONCE（粉絲名）尖叫，她們也開心跟大家打招呼，表示今晚會帶來帥氣表演，離場前MOMO還改編新歌，秀給現場粉絲聽，現場氣氛相當HIGH。


▲TWICE。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.8.30）


▲TWICE。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.8.30）


▲周子瑜。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.8.30）


▲周子瑜。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.8.30）

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