邱彰狂批孫安佐律師「無良」　直言狄鶯被騙了！

邱彰先是在臉書貼出孫安佐的起訴書和認罪協商協議（都是公眾文件），接著大批狄鶯聘請的美國律師〜〜

藝人狄鶯、孫鵬的18歲獨子孫安佐，3月在美國揚言恐攻校園遭逮，本月28日舉行認罪庭全數認罪，更放棄上訴權利，讓許多美國網友傻眼，直言：狄鶯夫婦根本是送錢（花了超過一億台幣）給聘請的律師，更酸台灣人的錢真好騙！如今連在美執業的律師邱彰都跳出來說：狄鶯他們被美國律師騙了！

孫安佐起訴書曝光，檢察官請求最重刑

昨天我在臉書發文後，深感不安。我發現媒體都沒有孫案的起訴及協商文件，一直要求我隔空抓藥。媒體為了省錢，不惜犧牲專業。

雖然不關我事，但我還是找出了起訴書和孫的認罪協商協議（都是公眾文件）看完之後，驚嚇過度，這才知道孫的律師只有認罪，沒有協商。自稱王牌律師，其實什麼事都沒做，亂誆台灣媒體，損害孫安佐的權利甚鉅。

本案聯邦檢察官求取重刑，毫不考慮對孫安佐有利的事證。孫安佐認罪是完全沒有道理的。狄鶯夫婦欠缺法律常識，沒找專家商量，每天求神拜佛，自以為是，實不足取。

無知的父母，無良的律師，敵意的檢察官，誰來幫孫安佐呢？

離孫案判決還有三個月，法官拖長審判期，應該是對這種對被告完全不利的案情質疑吧！

我把孫案認罪協商協議po 在這裡，大家看看他的「王牌」律師做了什麼？

事實上，許多美國網友都對此結果感到傻眼，直言：台灣人的錢真好騙！他們認為狄鶯夫婦狂燒家產，聘請了每小時1000美金（約台幣3萬600元）的王牌律師凱勒，光是律師費再加上罰金，恐怕就要燒掉破億台幣，沒想到最後竟會是全盤認罪，那狄鶯夫婦還不如去美國法院聘請費用合理的律師，收費1小時約介於90至150美金（約台幣2700至4600元）之間，也一樣是走認罪協商路線，並大嘆「律師完全把他們夫妻當提款機爽爽賺」。目前孫安佐最重可判處10年徒刑及760萬罰金。