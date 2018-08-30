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中央社

美股利多失靈 亞股跌多漲少

中央社2018/08/30 19:42
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社香港30日綜合外電報導）美股再創新高，亞洲投資人卻未乘勝追擊，而是趁亞股連日反彈後，紛紛尋求獲利了結，導致亞洲股市今天跌多漲少。

媒體報導，加拿大和美國可能即將達成挽救北美自由貿易協定（NAFTA）的新協議，加上最新公布的美國成長數據優於預期，以及英國的脫歐談判可能有所突破後，美股應聲上漲。

全球股市今年多數時候都面臨壓力，因為中國和美國不斷互相威脅並課徵報復性關稅，導致全球性貿易戰爆發疑慮加劇，此外華府還將關稅矛頭指向歐洲聯盟（EU）、加拿大和墨西哥等盟邦。

不過最近情勢轉趨樂觀。美國總統川普和墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）27日共同宣布，兩國達成新貿易協議；昨天又傳出美國和加拿大也即將商定協議，讓美、加、墨達成北美自由貿易協定2.0版的希望大增。

在前述利多拉抬下，標準普爾500指數和那斯達克指數雙雙連續第4天創新高。

不過亞洲股市在歷經本週稍早的上漲行情後，投資人轉趨保守。

東京日經225指數今天收盤小漲0.1%，以22869.50點作收。上海證交所綜合指數則大跌逾1%，收在2737.74點。香港恆生指數下挫0.9%，來到28164.05點。

新加坡股市收黑0.5%，首爾小跌0.1%，雪梨微幅下滑。威靈頓、台北和孟買股市也翻黑。（譯者：陳宜君/核稿：嚴思祺）1070830

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