被如來佛困住？金管會找胡亦嘉談　街口台版餘額寶喊卡

街口支付之前表示，今年（2018）年初已連結多家銀行帳戶，包含台新、玉山、中國信託、富邦、郵局、王道、第一、永豐、兆豐、彰化、合庫、上海等12家銀行，推出「免手續費」跨行轉帳、儲值、提領等服務，而多家銀行也已串接測試，今年底前就能上路，9月3日更將推出台灣版本餘額寶「街口託付帳戶」，甚至提及保證年收益、複利每日計息，還提出保證收益1.2至1.8%，高於定存。

街口支付原本將於9月3日推出「台版餘額寶」活動，卻因強調「保證給付收益」等踩紅線，被金管會盯上，並在29日找街口支付執行長胡亦嘉到金管會溝通，告知已違反電支規定，要求立即停止行銷活動。而街口支付30日也發布聲明稿，決定暫停活動，胡亦嘉則在臉書留言「託付豬（指街口託付帳戶）本來在前往新金融世界路上，但在路上遇到如來佛，於是被困住了」，但對此，金管會不評論。

由於街口支付這行銷方式已類似銀行吸收存款，被金管會盯上。金管會主委顧立雄就直指，電子支付機構只能儲值，儲值也不是存款，不能給予利息等，若違反相關規定，當然要改善。銀行局長邱淑貞也說，已要求街口支付撤下所有活動訊息，若要在9月3日執行，要立即改正。

金管會也在29日找街口包括胡亦嘉到金管會溝通。銀行局副局長莊琇媛30日表示，根據電子支付機構業務管理規則規定，電支機構不能以津貼、贈與或其他給與方法，吸收使用者儲值款項，就算儲值金額可以透過電支購買貨幣型基金，也不能保證收益率，除了銀行存款，沒有任何一種投資商品可以保證收益。

也因此，金管會認為，只要有保證收益的行銷字樣就是違規，街口的行銷活動必須停止，而胡亦嘉也回應日後行銷活動都會符合法律規定。

在金管會態度強硬之下，街口支付30日亦發聲明稿表示，推出餘額寶活動本意是為鼓勵用戶綁定合作銀行帳戶、活用帳戶餘額進行轉帳或付款，讓大家更加了解街口所提供的服務，使電子支付業務在台灣的發展更進一步，但現在似乎不是最好的時候。因此，在幾經考量之下，決定先暫停本活動，但這不是結束，而是打造街口金融生態圈的開始，敬請各位用戶耐心等候。

街口執行長胡亦嘉在臉書則提及「託付豬（指街口託付帳戶）本來在前往新金融世界路上，但在路上遇到如來佛，於是被困住了」，被認為暗指行銷被金管會擋住。不過，金管會對此沒有評論，只強調不管推什麼行銷「都不能違反規定」，後續亦將持續注意街口的行銷是否符合規定。