酒駕有詭？林冠勳喊冤「被做掉」　鍾小平：指名道姓就告

台北市中正萬華區國民黨議員參選人林冠勳 22 日涉嫌酒駕，於昨（ 29 ）日召開記者會宣布退出年底大選，並為酒駕向社會大眾致歉。不過，他也提到，整起事件有一雙「看不見的黑手」操弄，即使心知肚明卻「不能說」；對此，替補他參選的現任議員鍾小平則強調，雖然林冠勳沒有提到他的名字，但若他指名道姓，一定提告。

林冠勳公開監視器畫面並還原酒駕肇事始末，指出顏姓女子從後方追撞後，先是停車並按煞車尾燈，質疑她根本刻意放倒機車，製造整起假車禍，而涉及整起事件的不只一人，當下至少有 2 人跟著。另外，事發當下燈光昏暗、擦撞力道小，顏女不僅矢口不提賠償問題，還一口咬掉林冠勳駕駛，加上事件就發生在領表登記前一晚，讓他不禁懷疑一切有藏鏡人指使。

被問到是否知道誰是幕後黑手？林冠勳僅回「不能說」，但也意有所指表示看誰是該事件最大得利者就可以知道了。至於指的是不是鍾小平？他則無奈回「請各位原諒我，我身上已經背著三條了」。

對此，鍾小平表示，林冠勳並沒有講到他的名字，因此他不回應，但若他指名道姓「我一定提告」，並強調此事要牽扯的話講也講不完，大家都要回應的話更是沒完沒了。

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