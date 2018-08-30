NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈陽岱鋼代打建功 惜巨人遭廣島橫掃影／史都華目睹「世紀殺人懸案」遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

酒駕有詭？林冠勳喊冤「被做掉」　鍾小平：指名道姓就告

編輯中心／綜合報導2018/08/30 19:55
▲國民黨台北市議員參選人林冠勳22日晚間涉嫌酒駕遭移送台北地檢署，北檢23日諭令新台幣20萬元交保，林冠勳離開北檢後三度向社會大眾鞠躬道歉，數度哽咽。中央社記者蕭博文攝107年8月23日
▲國民黨台北市議員參選人林冠勳22日晚間涉嫌酒駕遭移送台北地檢署，北檢23日諭令新台幣20萬元交保，林冠勳離開北檢後三度向社會大眾鞠躬道歉，數度哽咽。中央社記者蕭博文攝107年8月23日

台北市中正萬華區國民黨議員參選人林冠勳 22 日涉嫌酒駕，於昨（ 29 ）日召開記者會宣布退出年底大選，並為酒駕向社會大眾致歉。不過，他也提到，整起事件有一雙「看不見的黑手」操弄，即使心知肚明卻「不能說」；對此，替補他參選的現任議員鍾小平則強調，雖然林冠勳沒有提到他的名字，但若他指名道姓，一定提告。


▲國民黨台北市中正萬華區市議員參選人林冠勳，日前因酒駕發生車禍，遭國民黨市黨部昨撤銷提名，國民黨24日下午宣布徵召鍾小平遞補參選。（資料照片／記者林柏年攝）

林冠勳公開監視器畫面並還原酒駕肇事始末，指出顏姓女子從後方追撞後，先是停車並按煞車尾燈，質疑她根本刻意放倒機車，製造整起假車禍，而涉及整起事件的不只一人，當下至少有 2 人跟著。另外，事發當下燈光昏暗、擦撞力道小，顏女不僅矢口不提賠償問題，還一口咬掉林冠勳駕駛，加上事件就發生在領表登記前一晚，讓他不禁懷疑一切有藏鏡人指使。

被問到是否知道誰是幕後黑手？林冠勳僅回「不能說」，但也意有所指表示看誰是該事件最大得利者就可以知道了。至於指的是不是鍾小平？他則無奈回「請各位原諒我，我身上已經背著三條了」。

對此，鍾小平表示，林冠勳並沒有講到他的名字，因此他不回應，但若他指名道姓「我一定提告」，並強調此事要牽扯的話講也講不完，大家都要回應的話更是沒完沒了。

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

關鍵字林冠勳鍾小平酒駕幕後黑手九合一選舉台北市議員
秀下限？挺綠瞎扯「邱議瑩有勘災」訪波蘭「拚外交」？他狠打臉邱議瑩

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan