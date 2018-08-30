東森攜手iM短影 打造新媒體布局

（中央社記者江明晏台北30日電）東森集團今天宣布進軍短影音市場，旗下東森新聞雲與iM短影共同出資成立秀出風采公司，未來雙方預計將投入十億資金，瞄準台灣短影、直播以及電競直播市場。

全新短影音新媒體平台iM短影與東森集團今天舉辦聯盟記者會，以「iM短影」App進軍短影音市場，全方位打造娛樂影音生態圈，並同步完整集團於新媒體的布局。

對於iM短影與東森的聯盟，東森集團創辦人王令麟今天表示，新聞雲目前已達1500萬日流量，主要族群就是年輕人，流量可以協助iM短影的快速成長，iM短影的短影音視頻可以充實新聞雲的內容，並加深年輕讀者群的連結，以及在遊戲市場的介接，透過發展新的商務模式，能對廣告客戶提供更多元有效的服務。