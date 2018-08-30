東森攜手iM短影 打造新媒體布局

（中央社記者江明晏台北30日電）東森集團今天宣布進軍短影音市場，旗下東森新聞雲與iM短影共同出資成立秀出風采公司，未來雙方預計將投入十億資金，瞄準台灣短影、直播以及電競直播市場。
全新短影音新媒體平台iM短影與東森集團今天舉辦聯盟記者會，以「iM短影」App進軍短影音市場，全方位打造娛樂影音生態圈，並同步完整集團於新媒體的布局。
對於iM短影與東森的聯盟，東森集團創辦人王令麟今天表示，新聞雲目前已達1500萬日流量，主要族群就是年輕人，流量可以協助iM短影的快速成長，iM短影的短影音視頻可以充實新聞雲的內容，並加深年輕讀者群的連結，以及在遊戲市場的介接，透過發展新的商務模式，能對廣告客戶提供更多元有效的服務。
他進一步說，東森的零售事業更將協助iM短影創造更多元的營收，東森新聞雲與iM短影共同出資成立秀出風采公司，未來雙方預計將投入十億資金，深度耕耘台灣短影、直播以及電競直播市場。
iM短影董事王冠中表示，iM短影與台灣直播平台浪Live隸屬於同集團，借重浪Live技術與經驗，將可快速打造市場影響力，再加上東森，兩集團資源的快速整合，可望迅速打開台灣市場。iM短影期許今年能夠拿下台灣短影音的市場第一，同時三年內在台能夠突破1000萬以上用戶。（編輯：郭萍英）1070830