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亞運／好想贏韓國！中華男排惜敗進入銅牌戰

記者鍾東穎／綜合報導2018/08/30 19:58
▲中華男排（圖／中華奧會提供）
▲中華男排（圖／中華奧會提供）

2018雅加達亞運，中華男排今(30)日4強戰南韓，期盼上演「王子復仇記」，此役同樣和首戰激戰到5局，可惜最後關頭被連拿3分反超，中華隊以25:20、20:25、16:25、25:20、12:15，總局數2:3惜敗，無緣爭金將在9月1日進行銅牌戰。

中華男排以分組第2晉級，受惠於奇特賽制與籤運，晉級後只打了一場，擊敗沙烏地阿拉伯後挺進4強，目前唯一輸的一場就是小組賽首戰2:3惜敗南韓，賽前中華隊總教練陳裕安也表示，期待再相遇能成功復仇。

此役首節一開始雙方互相拉鋸，直到14:14平手，中華隊打出6:1攻勢拉開領先，加上發球成功率相當高，僅在首節尾聲發出2個失誤，以25:20率先拿下。

接下來第二、三局，中華隊失誤增多，失去主導權，儘管小將林宜暉、台灣隊長「黑狗」陳建禎、黃建逢都有精彩表現，但中華隊仍接連以20:25、16:25讓出，讓南韓搶先聽牌。

第四局中華隊勢必要搶下，一開賽就打出氣勢，在陷入膠著的情況拉出一波8:3攻勢，率先來到20:16，最後南韓救回1個局點後，中華隊攻擊得分以25:20拿下，把比賽逼進五局大戰。

決勝第五局搶15分，一開始南韓發球失誤，中華隊率先得分，加上幾次雙人攔網漂亮擋下南韓攻擊，取得1至2分領先，可惜後半段兩度被逼成平手，劉鴻杰攻擊被攔截成功，南韓首度反超12:13，最終「再見攔網」​，中華隊以15:12落敗。

中華男排過往最佳成績是1998曼谷亞運摘銅，上屆仁川亞運則是第9名作收。本屆賽前利用亞洲盃以賽代訓，期盼發揮效用，再度追平歷史最佳。

關鍵字亞運中華男排排球南韓陳建禎
桌球男單兩台將 攜手挺進16強男子接力我國創今年最佳　無緣奪牌

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