NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈陽岱鋼代打建功 惜巨人遭廣島橫掃影／史都華目睹「世紀殺人懸案」遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

影／王惠美登記參選　矢志幫鄉親覺醒找回幸福

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/30 20:29
▲立委王惠美在鄉親簇擁下，完成參選彰化縣長登記，王惠美要努力為彰化拼經濟，全力打造健康、希望、進步的新彰化。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)
▲立委王惠美在鄉親簇擁下，完成參選彰化縣長登記，王惠美要努力為彰化拼經濟，全力打造健康、希望、進步的新彰化。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

年底9合1選舉登記進入第四天，國民黨彰化縣長參選人王惠美，30日上午在副主席曾永權、前議長謝式穀、前縣長阮剛猛、前立委林滄敏、鄭汝芬、多位鄉鎮長、縣議員參選人，以及支持者陪同下，來到彰化縣選舉委員會登記參選，王惠美強調這是場戳破詐騙集團與換回正義的選戰，也是一場第一名立委和吊車尾縣長競爭，呼籲被騙了四年的鄉親覺醒，支持王惠美找回應該有的幸福生活。

立委王惠美在近300位鄉親簇擁下，完成參選彰化縣長登記，透過行動劇與時間暫停的呈現，幾位年輕人穿上寫了「找不到工作、空氣很差」等的素Ｔ，表達對彰化現況的不滿；王惠美除了回應民進黨選對會召集人林錫耀對她「反前瞻」的批評，更反批魏明谷對於爭取前瞻「虛應了事」。


▲立委王惠美在鄉親簇擁下，完成參選彰化縣長登記，王惠美要努力為彰化拼經濟，全力打造健康、希望、進步的新彰化。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

還細數魏在2014年選舉時開出的多項政策和政見都跳票，導致彰化縣在全國施政評比、城市幸福感吊車尾，最後王惠美也承諾在進入縣府後會秉持過去的行政經驗，本於誠信以及高度執行力，努力為彰化拼經濟，全力打造健康、希望、進步的新彰化。


▲立委王惠美在鄉親簇擁下，完成參選彰化縣長登記，王惠美要努力為彰化拼經濟，全力打造健康、希望、進步的新彰化。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

王惠美表示，之前反對前瞻，是因為在前瞻一期的軌道預算中，核定的軌道建設經費是4241億元，但是彰化縣只分配到2300萬元，平均每位縣民只有分配到18.11元，反觀嘉義縣每人分配到29830元，讓身為彰化人的她實在支持不下去，她還反過來批評魏明谷接受中央說的「彰化市鐵路高架111年才開工」，說魏只會當特定政黨的橡皮圖章。

接著王惠美又批評魏明谷在2014年選舉時開出的多項政策和政見都跳票，等到要選舉了才拼命在數字灌水、用看板、啟動典禮美化政績，她呼籲彰化鄉親千萬不要再受騙。


▲立委王惠美在鄉親簇擁下，完成參選彰化縣長登記，王惠美要努力為彰化拼經濟，全力打造健康、希望、進步的新彰化。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

最後，王惠美也提到年底的彰化縣長選戰，對手挾著龐大的行政資源，民進黨更集合全黨力量來助選，是一場「不公平的選舉」。她希望用過去擔任過三屆議員、二屆鎮長、二屆立委的完整從政資歷，再加上擔任鹿港鎮長時曾獲得微笑之鄉全國第一名，讓選民在「第一名跟吊車尾」做選擇，她也承諾未來若進入縣府，一定會秉持過去的行政經驗，本於誠信以及高度執行力，努力為彰化拼經濟，全力打造健康、希望、進步的新彰化。


▲立委王惠美在鄉親簇擁下，完成參選彰化縣長登記，王惠美要努力為彰化拼經濟，全力打造健康、希望、進步的新彰化。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

關鍵字王惠美選舉登記9合1選舉新彰化吊車尾
黃文玲登記參選　柯爸、柯媽陪同為靈魂之窗　10/13馬拉松開跑

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan