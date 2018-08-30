影／王惠美登記參選　矢志幫鄉親覺醒找回幸福

年底9合1選舉登記進入第四天，國民黨彰化縣長參選人王惠美，30日上午在副主席曾永權、前議長謝式穀、前縣長阮剛猛、前立委林滄敏、鄭汝芬、多位鄉鎮長、縣議員參選人，以及支持者陪同下，來到彰化縣選舉委員會登記參選，王惠美強調這是場戳破詐騙集團與換回正義的選戰，也是一場第一名立委和吊車尾縣長競爭，呼籲被騙了四年的鄉親覺醒，支持王惠美找回應該有的幸福生活。

立委王惠美在近300位鄉親簇擁下，完成參選彰化縣長登記，透過行動劇與時間暫停的呈現，幾位年輕人穿上寫了「找不到工作、空氣很差」等的素Ｔ，表達對彰化現況的不滿；王惠美除了回應民進黨選對會召集人林錫耀對她「反前瞻」的批評，更反批魏明谷對於爭取前瞻「虛應了事」。



▲立委王惠美在鄉親簇擁下，完成參選彰化縣長登記，王惠美要努力為彰化拼經濟，全力打造健康、希望、進步的新彰化。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

還細數魏在2014年選舉時開出的多項政策和政見都跳票，導致彰化縣在全國施政評比、城市幸福感吊車尾，最後王惠美也承諾在進入縣府後會秉持過去的行政經驗，本於誠信以及高度執行力，努力為彰化拼經濟，全力打造健康、希望、進步的新彰化。



▲立委王惠美在鄉親簇擁下，完成參選彰化縣長登記，王惠美要努力為彰化拼經濟，全力打造健康、希望、進步的新彰化。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

王惠美表示，之前反對前瞻，是因為在前瞻一期的軌道預算中，核定的軌道建設經費是4241億元，但是彰化縣只分配到2300萬元，平均每位縣民只有分配到18.11元，反觀嘉義縣每人分配到29830元，讓身為彰化人的她實在支持不下去，她還反過來批評魏明谷接受中央說的「彰化市鐵路高架111年才開工」，說魏只會當特定政黨的橡皮圖章。

接著王惠美又批評魏明谷在2014年選舉時開出的多項政策和政見都跳票，等到要選舉了才拼命在數字灌水、用看板、啟動典禮美化政績，她呼籲彰化鄉親千萬不要再受騙。



▲立委王惠美在鄉親簇擁下，完成參選彰化縣長登記，王惠美要努力為彰化拼經濟，全力打造健康、希望、進步的新彰化。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

最後，王惠美也提到年底的彰化縣長選戰，對手挾著龐大的行政資源，民進黨更集合全黨力量來助選，是一場「不公平的選舉」。她希望用過去擔任過三屆議員、二屆鎮長、二屆立委的完整從政資歷，再加上擔任鹿港鎮長時曾獲得微笑之鄉全國第一名，讓選民在「第一名跟吊車尾」做選擇，她也承諾未來若進入縣府，一定會秉持過去的行政經驗，本於誠信以及高度執行力，努力為彰化拼經濟，全力打造健康、希望、進步的新彰化。



▲立委王惠美在鄉親簇擁下，完成參選彰化縣長登記，王惠美要努力為彰化拼經濟，全力打造健康、希望、進步的新彰化。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)