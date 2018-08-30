影／白色力量翻轉彰化　 柯爸、柯媽陪黃文玲登記參選

彰化縣長選舉日漸激烈，除了綠營的現任縣長魏明谷登記尋求連任，藍軍方面則推出形象清新的王惠美進行角逐；此外上次參選彰化縣長失利的前台聯黨立委黃文玲，這次則是以無黨籍身份再度投入彰化縣長選舉，30日在台北市長柯文哲父母親的陪同下，也完成登記、正式加入彰化縣長選戰。

年底9合1選舉已展開，備受全國矚目的彰化縣長選舉，繼無黨籍洪敏雄，民進黨提名、現任縣長魏明谷，國民黨提名的立委王惠美相繼完成登記後，前立委黃文玲30日在台北市長柯文哲父母親陪同下，前往彰化選委會登記參選下屆縣長，以「白色力量翻轉彰化」為訴求希望能終止藍、綠惡鬥，讓中道勢力抬頭，將秉持其父親、前縣長黃石城以民意為依歸的治縣精神。



▲彰化縣長無黨參選人黃文玲在柯爸、柯媽等支持者的陪同下完成參選登記，訴求白色的力量翻轉彰化，終止藍、綠惡鬥。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

黃文玲指出，柯文哲點名彰化縣已接近負債警戒線，卻為了選舉還舉債加碼發放「369敬老金」、「333育兒津貼」，在沒有足夠財政下，卻有如在進行「政策賄選」就相當不恰當，黃文玲說，身為地方父母官，就要務實施政、拼建設，堅持財政紀律，兒不要債留子孫。



▲彰化縣長無黨參選人黃文玲在柯爸、柯媽等支持者的陪同下完成參選登記，訴求白色的力量翻轉彰化，終止藍、綠惡鬥。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

黃文玲強調，將會學習他的父親、前縣長黃石城的治縣理念，執政時有魄力建設彰化縣、推動各項福利、文化教育政策，卸任時還留下好幾十億給下任，彰化需要無黨無派的白色力量抬頭，終止藍、綠惡鬥才能翻轉彰化，創建新格局。



▲彰化縣長無黨參選人黃文玲在柯爸、柯媽等支持者的陪同下完成參選登記，訴求白色的力量翻轉彰化，終止藍、綠惡鬥。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

黃文玲說，爸爸老縣長黃石城因病休養中，無法陪同登記，但很高興柯文哲市長的爸爸柯承發先生和媽媽何瑞英陪同。參選是為秉持老縣長黃石城的治縣精神；柯媽媽說，柯文哲剛選上市長時，常向黃石城請教，是好朋友，今天也是台北市長柯文哲登記，柯文哲說他自己會，就來彰化陪黃文玲，呼籲把票投給她。



▲彰化縣長無黨參選人黃文玲在柯爸、柯媽等支持者的陪同下完成參選登記，訴求白色的力量翻轉彰化，終止藍、綠惡鬥。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

柯媽媽緊接著，一代要比一代好，柯文哲上任後為市庫存520億，特別不簡單。黃文玲也說，爸爸黃石城卸任後也留好幾十億給下任，需要會持家的縣長，彰化才有翻轉機會，未來才會不一樣；30日陪同黃文玲登記還有前立委紀國棟和台大法學院副院長邱榮舉、前彰化市長葉滿盈和前彰化第一信用合作社理事主席王永安等數百人的陪同下完成參選登記。