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中央社

支持新南向 裕融菲律賓公司開業

中央社2018/08/30 20:08
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉30日專電）支持政府新南向政策，裕隆集團旗下裕融企業今天正式在菲律賓成立子公司，進軍菲國的汽車分期與庫存融資市場。

裕隆金融菲律賓公司（YFP）今天下午在大馬尼拉地區新興發展區「波尼法西奧堡環球城」（BGC）舉行開業剪綵典禮，環球城所在塔古市（Taguig）的市長凱耶塔諾（Lani Cayetano）、駐菲代表徐佩勇、經濟組長王耀輝等貴賓出席。

裕融總經理許國興致詞時說，菲律賓近年來經濟成長率達6%至7%，汽車市場銷量每年也以約20%的速度成長，2017年銷量突破50萬輛，裕隆集團在菲深耕近20年，與經銷商有良好合作關係，因此決定以菲律賓作為進軍國際市場的第一站。

他指出，裕融企業在台灣及大陸市場已累積了30年的融資實務經驗，經營理念為誠信、精進、價值與效率，未來將秉持這樣的企業理念，提供菲律賓消費者差異化且全方位的融資服務。

許國興說，菲律賓子公司的開業，是裕融朝向國際化企業願景的重大里程碑。

裕融菲律賓公司是由裕融企業100%持有，投資1500萬美金成立，未來主要從事汽車分期與庫存融資等業務；裕融企業則是裕隆集團所屬汽車融資公司，也是台灣第一家汽車融資上市公司。

根據裕融提供的資料，菲律賓公司將不只服務NISSAN車主，而是希望成為消費者分期購車的最佳夥伴，先以大馬尼拉區不分品牌的經銷商為目標客戶，再逐步擴大服務範疇至全菲律賓。

未來菲律賓子公司也將提供二手車分期、商用車與設備租賃等與金融服務，朝全方位的融資租賃公司邁進，並計劃從2020年起提供二手車的融資業務，迎接預期到來的二手車市場爆發潮。（編輯：高照芬）1070830

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