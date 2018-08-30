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中央社

亞太電拚網速 魔速方塊2.0商轉

中央社2018/08/30 20:09
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北30日電）亞太電信今天宣布，有助改善室內網路涵蓋的「魔速方塊2.0」8月起陸續商轉，並規劃高速基地台倍數成長，補強涵蓋弱訊區域，預計再增逾10%以上的基地台。

根據2018年NCC通訊市場調查及通訊消費者申訴監理報告，通訊連線品質案件中，室內收訊不良占76.86%，提升室內用戶網速體驗，才能解決消費者痛點。

亞太電信引進今年於全球行動通訊大會(MWC)上獲得最佳通訊創意獎（Global Mobile Award for BestMobile Technology Breakthrough）產品Magic Box的技術，打造「魔速方塊2.0」，與「魔速方塊1.0」最大不同在於無須外接固網線路，可利用既有的亞太電信4G訊號，透過「魔速方塊2.0」將訊號引導入室內深處。

亞太電表示，「魔速方塊2.0」已通過國家通訊傳播委員會（NCC）型式認證，於8月起陸續投入商轉。

配合「魔速方塊2.0」上市，亞太電信同步加速整體網路建置，於今年度規劃大幅提高基地台建設數量，2.6GHz高速基地台將倍數成長，並針對涵蓋弱訊區域進行補強，預計再增加超過10%以上的基地台。

除此之外，亞太電信再搭配小型基地台及微型基地台，與未來5G技術接軌。（編輯：郭萍英）1070830

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